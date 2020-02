Coronavirus: studente di 24 anni nel team italiano che ha scoperto come si contagia all'uomo

Coronavirus: dalla ricostruzione genetica del virus alla preparazione di medicinali

I consigli del portale dell’epidemiologia per la sanità pubblica

Dobbiamo indossare la mascherina? - Sì, se hai sintomi di malattie respiratorie, come tosse e difficoltà respiratorie

- Sì, se stai prestando assistenza a persone con sintomi di malattie respiratorie

- Sì, se sei un operatore sanitario e assisti persone con sintomi di malattie respiratorie

- NON è invece necessaria per la popolazione generale in assenza di sintomi di malattie respiratorie

I prodotti made in China in vendita possono trasmettere il virus? NO, gli oggetti prodotti in Cina non presentano un rischio diverso rispetto a qualsiasi altro oggetto.

È pericoloso mangiare cibo cinese? NO!

- Questo virus non si trasmette per via alimentare

- In Europa è vietata l’importazione di animali vivi e di carne cruda dalla Cina

Secondo i dati dell’i casi diconfermati nel mondo sono ormai 12 mila mentre i decessi in Cina sono stati 304. I nuovi dati della(Nhc) dicono, inoltre, che sono 2102 i nuovi casi confermati e 46 i nuovi decessi.L’ha già alzato il livello d’allerta definendo il Coronavirus “” e il direttore generale,, ha dichiarato che bisogna sostenere i Paesi con i sistemi sanitari più deboli.Intanto i ricercatori italiani deldi Roma hanno identificato la proteina responsabile del passaggio dell’infezione all’uomo. Eccodel nuovo coronavirus condotta dal team, di cui ha fatto parte uno studente di 24 anni al sesto anno di medicina, Domenico Benvenuto.La, condotta instancabilmente per quattro giorni e quattro notti dai ricercatori del Campus Biomedico di Roma, ha fatto luce sullache ha permetto al virus di effettuare il passaggio all’uomo. Il risultato ottenuto dale dalle professoresse, a cui ha lavorato anche(che risulta tra i primi firmatari della scoperta), è stato già pubblicato su due riviste scientifiche internazionali.Domenico, in un’intervista, ha raccontato così il lavoro svolto:“Abbiamo lavorato in contemporanea con altri gruppi di ricerca di tutto il mondo. Noi siamo riusciti per primi a ricostruire la proteina del nuovo virus con le relative mutazioni rispetto a quello della Sars e di un altro coronavirus del pipistrello. Dal punto di vista scientifico abbiamo tracciato l’albero filogenetico del virus. L’ultima verifica sul nostro lavoro è stata effettuata nella serata di ieri e abbiamo avuto il via libera alla pubblicazione; nei giorni scorsi avevamo già pubblicato sul Journal of Medical Virology”.Ricostruire ladel virus è di fondamentale importanza per la preparazione diin grado di disattivare i meccanismi con cui si legano e si diffondono nel corpo umano. Per Domenico è come se si avesse “la chiave del virus disegnata in 3D”. Adesso bisogna solo preparare unche “impedisca alla chiave di funzionare”.I prodotti made in China in vendita possono trasmettere il virus? L’(ISS) sposa la dichiarazione del Direttore Generale dell’OMS “È tempo di fatti e non delle paure, è il tempo della scienza e non delle dicerie, è il tempo della solidarietà e non dello stigma” e continua l’impegno contro i falsi miti. Ecco cosa ha voluto comunicarci il