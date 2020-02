Favij non è più lo youtuber italiano con più iscritti: il record è di Davie504

Chi è Davie 504

Favij e Davie504: orgoglio tricolore della piattaforma Youtube

IlLorenzo Ostuni, in arte, attualmente non detiene più il record di canale italiano con maggior numero di iscritti (5.57 milioni di iscritti), poiché il primato è stato raggiunto da “”, bassista classe ’94, con 5.58 milioni di iscritti. Il record di visualizzazioni appartiene però ancora a Favij, che conta oltre, a sfavore degli oltre 820 milioni dello strumentista italiano. Scopriamo chi è il più famoso bassista del web.Iscritto alla piattaforma didal 2011, il savonese, in arte Davie504, ha sfruttato il suo talento per trarne un vero e proprio mestiere. Residente a Taiwan assieme alla sua dolce metà, anch’ella bassista, è emerso negli ultimi anni, divenendo in un breve lasso di tempo un fenomeno mediatico a livello internazionale, utilizzando l’inglese come lingua principale. Il giovane, oltre a suonare perfettamente il, riesce a unire all’interno dei suoi video sia l’abilità musicale sia l’ironia che contraddistingue le sue performance. “Sono un ragazzo italiano che vuole condividere la sua passione nello ‘schiaffeggiare’ il basso".Sebbeneabbia superato gli iscritti di Favij, quest’ultimo resta comunque il più illustre nel contesto nazionale. Recentemente però, a favore del connazionale, ha dedicato un suo video proprio al bassista, suonando ‘ironicamente’ il basso e invitando i suoi iscritti a seguirlo e aiutarlo a raggiungere ioltre ad essere unodi tutto rispetto, è stato protagonista di un film () e ha scritto anche un libro sulla sua vita e carriera; viceversa, Davie504 ha creato un modello di basso di alta qualità, il cui prezzo si aggira attorno alle 480 sterline: “”. Non c’è alcuna concorrenza tra i due fenomeni connazionali e auguriamo loro di proseguire su questa strada.