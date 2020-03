Coronavirus, coppie vip in quarantena: ecco chi sta passando insieme l'isolamento

Coppie da quarantena: come stanno passando l'isolamento

L’emergenza sanitaria ha fatto sì che moltissime persone stiano ormaiin quarantena uscendo solamente lo stretto indispensabile. Ovviamente, ma si sa, la quarantena può esserese si ha qualcuno con cui condividerla. Andiamo quindi a scoprireScopriamo insiemeche si sono riunite per passare insieme il periodo di quarantena da Coronavirus.Iniziamo con un'attrice internazionale che sta passando la sua quarantena insieme alla sua ritrovata fiamma: stiamo parlando di(attrice de La Casa di Carta e di Elite), che in questi giorni è rimasta a casa con(anche lui attore de La Casa di Carta e di Elite).Da Londra un'altra bellissima coppia sta condividendo un momento non proprio felice senza dimenticare amore e positività: sono la star internazionale Dua Lipa e Anwar Hadid, il suo fidanzato, celebre fratello di Gigi e Bella.Proseguiamo con la solareche sta passando questo periodo a casa con suo marito,Anche la simpaticissimasta trascorrendo le sue giornate con la sua dolce metà,. Nel video di seguito la troviamo intenta a cucinare mentre il suo fidanzato si presta come cameraman e voce fuori campo.Uno dei fratelli, è in dolce compagnia del suo fidanzato,, qui potete vederli intenti a fare degli esercizi ginnici.Impossibile non citaree il marito, che pochi giorni fa hanno festeggiato anche il compleanno di loro figlio, Leone, rigorosamente in quarantena.Proseguendo, anche il doppiatore e youtuber, Maurizio Merluzzo sta passando la quarantena sul divano con la sua fidanzata, Ambra Pazzani.