Love Snack: primo appuntamento in vista? Ecco i tipi da evitare

La ricerca dell’anima gemella non è certo impresa facile. Prima di trovarla, sono tante le situazioni spesso assurde in cui ci si ritrova… ma soprattutto le persone che si incontrano! Se, ripensando a un tuo vecchio appuntamento finito male, ora sorridi, devi ammettere che in quel momento non ti sentivi – forse - così positivo. Anzi, lo hai vissuto come una vera e propria tragedia! È un po’ quello che succede ai protagonisti di ‘Love Snack’ - la sketch-com in onda su Italia 1 dal lunedì al venerdì alle 18.25 - interpretata da Matteo Branciamore (già presente nella precedente stagione) e dalla new entry Chiara Mastalli. Proprio attraverso i loro (a dir poco esilaranti) appuntamenti, tutti ambientati in un fast food, è possibile rivivere situazioni e riconoscere persone che non ti saranno del tutto nuove… scopriamole insieme.

La padrona di casa

La maestrina

L’eterno bambino

La superstiziosa

L’uomo nero (fuori e dentro)

Bellissima, piena di fascino, intelligente… ha un unico difetto: è la padrona di casa! Sì,– ogni mese –da fuori sede. E non è poco. Se poi la situazione richiede che dobbiate condividere l’appartamento e diventare, così, coinquilini, le cose si complicano eccome.in cui, probabilmente, finireste a litigare per i turni delle pulizie? Ovviamente,. Ma dobbiamo avvertirti, prima di trovare la persona giusta… potresti incontrarne parecchi, di tipi particolari!Tra le tipologie di ragazze che è possibile incontrare c’è sicuramente la ‘maestrina’. Che lo sia davvero, lo desideri diventare un giorno o meno, poco importa., proprio come le prof quando interrogano. Insomma, uscire con una ‘maestrina’ vuol dire. Inutile poi, provare a comportarsi da alunno… pardon, aspirante fidanzato, perfetto: lei troverà sempre qualcosa da correggerti, anche una virgola, proprio come le insegnanti! Insomma a chi non è capitato di ritrovarsi ad un primo appuntamento con un tipo così?!Indipendenza e maturità non sono qualità che tutti possiedono, soprattutto quando si parla di maschietti. La cara mamma, infatti, è per molti un vero e proprio punto di riferimento. E fin qui nulla di male, se non fosse che in alcune situazioni è bene cavarsela da soli. Non è però sempre così per tutti., quelli che al primo appuntamento non fanno altro che dire “è mia madre che ci pensa”, “se ne occupa mamma” e giù di lì, per ogni aspetto della vita,, e creare situazioni imbarazzanti nell’immediato! Vuoi una relazione con il ragazzo che ti piace o con la sua cara mammina, alla quale non è detto che tu possa essere simpatica? È bene pensarci subito!Sette anni per uno specchio rotto e guai ad incrociare un gatto nero mentre cammini, per non parlare poi delle scale: occhio a non passarci sotto! Sono solo alcune, probabilmente le più note, delle numerose superstizioni che circolano da sempre e alle quali molti (ancora?) credono. Sì, perchéE cosa succede se incontri al primo appuntamento una tipa superstiziosa, convinta che tutto quello che le sta accadendo è frutto della sventura?, più o meno tali, che trovano la giustificazione nella convinzione che tutto dipenda dalla cattiva sorte.prima di chiedere un secondo appuntamento!Che sia per una questione di moda (il nero va bene su tutto), di linea (si sà, è un colore che sfina) o per altri motivi,. Dietro quindi ad un outfit per nulla originale, diciamolo pure, ci possono essere diverse ragioni.: guai al binomio nero fuori e cupo dentro. In questo caso, infatti, ti ritroveresti a dover vivere un primo appuntamento che anziché essere ricco di entusiasmo potrebbe avere qualcosa di funereo. Conviene che ti domandi se vale veramente la pena continuare la conoscenza!