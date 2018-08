Come vestirsi il primo giorno di scuola

Primo giorno di scuola: una buona impressione

Come vestirsi: abbigliamento primo giorno di scuola

Ai, molti ne aggiungono un altro: cosa indossare per il ritorno a scuola ? Fare bella figura tra compagni e professori è un pallino per molti studenti, in particolare per coloro che devono iniziare l’anno in un nuovo istituto. Ma Skuola.net ha individuato per voi iper un primo giorno di scuola perfetto.L’importanza che molte persone danno anasce dalla voglia di fare sin da subito una buona impressione alle persone con cui si dovrà condividere l’intero anno scolastico. E sicuramente presentarsi bene aiuta a socializzare e stringere buoni rapporti con gli altri, ma attenzione a non rimanere schiavi del giudizio estetico. Conquistare la stima delle persone dipende soprattutto dal proprio modo di essere interiore, quindi siate i primi ad apprezzarvi per poter poi farvi amare anche dagli altri.Ed ora veniamo ai consigli per non entrare nel panico la mattina del primo giorno di scuola:

#5. Attenzione agli odori

Aspettate a ridere, perché è una cosa seria. Come prima cosa i vostri compagni apprezzeranno la vostra cura nell’igiene, che peraltro è il primo segno di rispetto verso gli altri. Allo stesso modo evitate di eccedere con il profumo: una fragranza pungente che si diffonde per tutta l’aula e vi accompagna con la scia è comunque poco apprezzata.

#4. Rientro a scuola, ma con buon gusto

Ricordatevi che state andando a scuola: abbandonate l’abbigliamento da spiaggia, non cadete sull’eleganza da sabato sera e bandite il look succinto da discoteca. Scollature generose o mutande in bella vista non sono apprezzate dai professori, ma potrebbero anche provocare sconvolgimenti ormonali nei vostri compagni, quindi contenetevi. Attenetevi al buon gusto! E poi seguite alla lettera il Regolamento d’istituto: la vostra scuola, infatti, potrebbe aver specificato in questo documento alcune regole di decoro. Rispettatele, altrimenti potreste incorrere in sanzioni disciplinari e iniziare con il piede sbagliato il nuovo anno.

Setoglietelo appena entrate a in classe. La stessa cosa vale per gli occhiali da sole: a meno che non ci sia un sole accecante, le persone con cui parlate devono potervi guardare negli occhi per entrare in sintonia con voi. E anche se vi piace ascoltare la musica, evitate di tenere le vostre cuffie al collo durante le lezioni, riponetele nello zaino.

#2. Preparatevi prima

Stabilite già il giorno prima cosa vorrete indossare, evitando così di farvi prendere dal panico la mattina stessa del rientro a scuola. In questo modo eviterete, al tempo stesso, un look improponibile dettato dalla fretta e il ritardo del primo giorno di scuola che non fa mai una buona impressione.

5. Mettetevi a vostro agio

Jeans, pantaloni di cotone, gonna, t-shirt, camicia, qualunque sia la vostra scelta, ricordatevi che dovete sentirvi comodi e a vostro agio il primo giorno di scuola. Non tentate di copiare l’abbigliamento di un’amica o di un personaggio visto su una rivista, dovete indossare qualcosa che non vi renda impacciati nei movimenti e che vi faccia sentire sicuri di voi stessi. Solo così sarete liberi di comunicare agli altri cosa c’è di bello in voi.