Rientro a scuola: fondi dal MI per i libri scolastici per gli studenti

Diritto allo studio: cosa si potrà fare con i fondi a disposizione

libri di testo scolastici digitali e/o cartacei,

dizionari,

dispositivi digitali,

materiali didattici per ragazzi con Bisogni Educativi Speciali (BES) o Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)

Via libera 236 milioni di eurodi studentesse e studenti delle scuole secondarie di I e II grado in condizioni di svantaggio e alleggerire in modo consistente la spesa delle famiglie in vista del prossimo anno scolastico. Si tratta di destinare a questo scopo una parte deiche il Ministero dell'Istruzione sta rapidamente spendendo e utilizzando per affrontare e la ripresa di settembre."Si tratta di stanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli già destinati a questo scopo. Abbiamo vissuto mesi particolari, avremo una ripresa in condizioni eccezionali, era giusto e doveroso prevedere un rafforzamento delle nostre azioni per il diritto allo studio", afferma la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, a margine della prima tappa siciliana del tour in vista della riapertura delle scuole.Guarda anche:Come spiega il Ministero tramite un comunicato, le scuole potranno accedere alle risorse partecipando all’Avviso pubblicato sul sito ministeriale.Con i fondi da destinare,, alle studentesse e agli studenti che vivono in condizioni di svantaggio, potranno essere acquistati:I materiali potranno essere consegnati, trasformandoli così in veri e propri kit scolastici per il nuovo anno. Il Ministero dell'Istruzione mette a disposizione fino a 100mila euro per le scuole medie fino a 120mila per quelle superiori. Lo stanziamento sarà sulla base del numero di studenti e di altri indicatori relativi sia al disagio negli apprendimenti sia al contesto socio-economico di riferimento delle scuole. All'Avviso potranno aderire anche le scuole paritarie secondarie di primo e di secondo grado non commerciali.Infine,e dovranno accedere all’area PON “Per la Scuola” del sito http://www.istruzione.it/pon/.