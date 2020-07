Ennio Morricone, le colonne sonore indimenticabili

Ennio Morricone: i suoi lavori più celebri

Le colonne sonore intramontabili di Ennio Morricone

Ennio Morricone: i western

I grandi film con le musiche di Ennio Morricone

Per un pugno di dollari, regia di Sergio Leone

Una pistola per Ringo, regia di Duccio Tessari

Amanti d'oltretomba, regia di Mario Caiano

Agente 077 missione Bloody Mary, regia di Sergio Grieco

Altissima pressione, regia di Enzo Trapani

I pugni in tasca, regia di Marco Bellocchio

Per qualche dollaro in più, regia di Sergio Leone

Il ritorno di Ringo, regia di Duccio Tessari

Uccellacci e uccellini, regia di Pier Paolo Pasolini

El Greco, regia di Luciano Salce

Un fiume di dollari, regia di Carlo Lizzani

La resa dei conti, regia di Sergio Sollima

Il buono, il brutto, il cattivo, regia di Sergio Leone

Le streghe Episodio: La Terra vista dalla Luna, regia di Pier Paolo Pasolini

L'uccello dalle piume di cristallo, regia di Dario Argento

Giù la testa, regia di Sergio Leone

Novecento, regia di Bernardo Bertolucci

L'esorcista II - L'eretico (Exorcist II: The Heretic), regia di John Boorman

Bianco, rosso e Verdone, regia di Carlo Verdone

La storia vera della signora dalle camelie, regia di Mauro Bolognini

C'era una volta in America (Once Upon a Time in America), regia di Sergio Leone

The Untouchables - Gli intoccabili (The Untouchables), regia di Brian De Palma

Nuovo Cinema Paradiso, regia di Giuseppe Tornatore

La leggenda del pianista sull'oceano, regia di Giuseppe Tornatore

Il fantasma dell'Opera, regia di Dario Argento

La migliore offerta, regia di Giuseppe Tornatore

The Hateful Eight, regia di Quentin Tarantino

La corrispondenza, regia di Giuseppe Tornatore

È di qualche ora fa la terribile notizia della, uno dei più grandi compositori cinematografici di tutti i tempi. Laureto al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma,, oltre che opere di musica contemporanea, ma ciò che ricorderemo tutti noi sono, che lo hanno portato a, con titoli come laScopriamo qualcosa in più su questo grande uomo di spettacolo, cinema e musica.Dopo aver raggiunto la fama internazionale, firmando moltissimi spartiti dei film western all’italiana, Morricone è riuscito anche a diventare un nome di rilievo nel panorama, componendo musiche per registi americani come, e nel 2016, collaborando proprio con quest’ultimodel settore:. Anche se in realtà quello del 2016 è stato, infatti aveva raggiunto questo traguardo anche nel, tuttavia, non per un film, bensìdopo essere statosenza aver mai ricevuto il premio.Ennio Morricone si è spento alla, in una clinica romana, nella quale era stato ricoverato in seguito a una caduta che gli era costata una frattura al femore. I funerali di Ennio Morricone si, lo fa sapere la famiglia, "nel rispetto del sentimento di umiltà che ha sempre ispirato gli atti della sua esistenza". Tuttavia, per tutti coloro che vorranno dedicare un pensiero al grande maestro scomparso, noi di Skuola.netMorrione ha indubbiamente raggiunto. Infatti il suo capolavoro indiscusso, "", conta più di 10 milioni di copie vendute, posizionandosi tra i primi album al mondo.Dopo questa imponentissima raccolta di best of del genere western prodotta dal molto prolifico maestro, riportiamo di seguito alcuni dei titoli dei suoi lavori più celebri e delle sue collaborazioni con i grandi registi e intellettuali di tutti i tempi, tra cui spiccano i film con Pier Paolo Pasolini, il grande Sergio Leone e Dario Argento, fino ad arrivare a Giuseppe Tornatore e Carlo Verdone.Vi lasciamo con