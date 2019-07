Quanto manca alle vacanze di Pasqua 2020?

Quanti giorni mancano alle vacanze di Pasqua 2020: conto alla rovescia

Quanto manca alle vacanze di Pasqua: consigli per sopravvivere a scuola

Usa un buon metodo di studio

Non riesci a studiare? Fatti aiutare!

Goditi i ponti

Molti studenti vogliono già sapere. Tra le più attese ci sono sicuramente le. Si tratta di circa una settimana di meritato relax proprio nel bel mezzo del secondo quadrimestre, ed è quasi vitale per riprendere le energie prima dell'ultimo mese di sprint finale.Questi giorni di pausa vengono affrontati in modi diversi dagli studenti. C'è chi decide di partire e mollare definitivamente i libri a casa.C'è chi invece si concede un fuga al mare o in montagna portandosi dietro qualche libro, giusto per mantenere il cervello in funzione per il rientro. E poi ci sono i supereroi che restano a casa a studiare.Ma vediamo quanto manca esattamente alle vacanze!Guarda anche:L'inizio delle vacanze di Pasqua per la maggior parte le regioni italiane è fissato per il 9 aprile 2020. A dirlo, sono i, che hanno fissato il rientro a scuola dopo le vacanze di Pasqua per il 14 aprile 2020.Lelo abbiamo detto, sono importantissime per ricaricarsi durante il secondo quadrimestre. Aprile e maggio sono i mesi più difficili dell'anno: i prof ricominciano il giro di interrogazioni e i compiti in classe, ma questa volta dovrete pensare un po' di più ai voti, per non farvi cogliere impreparati dagli scrutini finali. Tuttavia, nonostante l'impegno, il secondo quadrimestre ha i suoi lati positivi: in primo luogo,, poi l'estate è dietro l'angolo. Discorso un po' diverso per i ragazzi che quest'anno dovranno affrontare la maturità , che dovranno sostenere anche i test di ingresso a settembre per entrare all'università, e per i ragazzi di terza media, già preoccupati per l'esame. Ma ecco alcuni consigli per affrontare al meglio l'attesa versoSe siete tra quelli che hanno trovato qualche insufficienza in pagella, è il momento di mettercela tutta per recuperare. Pianificate il vostro studio, e considerate un'ora al giorno per il ripasso degli argomenti del primo quadrimestre. Eliminate le distrazioni e spegnete lo smartphone per le ore dedicate allo studio.Se proprio non riesci a capire alcuni argomenti, non vergognarti di chiedere aiuto! In primis puoi rivolgerti ai tuoi compagni di classe e chiedere spiegazioni ai tuoi professori. Altrimenti puoi chiedere ai tuoi genitori una mano, e magari considerare di prendere ripetizioni private.Non solo vacanze di Pasqua: il 1 maggio viene di venerdì, è particolarmente adatto al ponte. Buone notizie anche a giugno, poiché la festa del 2 giugno cade proprio di martedì. Potrete approfittare di queste pause per recuperare qualche lacuna, ma soprattutto per riposarvi per rendere al meglio una volta tornati in classe.