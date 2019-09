La dieta del ritorno a scuola contro lo stress

Lo stress influenza le abitudini alimentari

Le due regole fondamentali: non saltare i pasti e mangiare un po’ di tutto!

A colazione: latte, yogurt, biscotti secchi, cereali integrali e marmellata;

Come spuntino: una macedonia, pane con marmellata o pomodoro, frutta secca, grissini.

A pranzo: pasta, riso, pesce,, uova e verdura;

A colazione e o come spuntini: latte e derivati come frutta, pane o grissini con formaggio o affettato.

La dieta perfetta per un back to school senza ansia

• Non dimenticare di fare la colazione per iniziare la giornata fra i banchi di scuola con la giusta carica di energia e attenzione;

• Eliminare bevande zuccherate o piene di grassi saturi: appesantiscono e apportano calorie in eccesso facendo aumentare il rischio di obesità;

• Spuntini durante la ricreazione: consigliati a metà mattinata, per evitare cali di attenzione;

• Attenzione alle calorie: sono preferibili snack che non superano il 10% del fabbisogno giornaliero di calorie;

• Frutta e verdura: nei pasti principali non devono mai mancare frutta e verdura;

• Bere molta acqua: l’acqua contiene grandi quantità di potassio e magnesio, elementi indispensabili per il benessere del nostro organismo;

• Cibo con farina integrale: i carboidrati fatti con la farina integrale (pasta, pane, fette biscottate, grissini) sono preferibili rispetto agli altri in quanto più digeribili;

• Spazio all’attività fisica: praticare uno sport o camminare quotidianamente è sicuramente un fattore che aiuta il corpo a mantenersi in forma e a regolarizzare il metabolismo;

• Dieta variegata: mangiare un po’ di tutto non solo aiuta il corpo a nutrirsi di tutte le sostanze di cui necessita ma rende anche psicologicamente più stimolante il giusto approccio al cibo.



Settembre per tutti gli studenti è sempre un mese ambivalente: da una parte c’è l’emozione di condividere di nuovo la quotidianità con i propri compagni ma dall’altra rappresenta anche l'inizio della fatica dello studio e dello stress per le interrogazioni e i compiti.Come dimostrano i dati riportati dalla rivista americana, il 36% dei giovani intervistati ha confermato di. La percezione di ansia nel mese di settembre è stata confermata anche da un’altra indagine pubblicata su, in cui i genitori degli studenti hanno dichiarato chee ildi loro ritieneMa l’non si manifesta solo nell’, ma anche nel suo contrario, ovvero nell’. Come dimostra infatti un’inchiesta svolta dallae pubblicata dalla BBC, il 60% dei piccoli studenti delle elementari in Gran Bretagna soffre di forme gravi di obesità.Appare chiaro quindi che in un modo o nell’altro, soprattutto dei più giovani.Guarda anche:Il corpo e la mente per carburare hanno bisogno di energia. Per questo,, compresi gli spuntini e la colazione,Se lainfatti è necessaria per, glison altrettanto necessari perche possono provocarePer fare ordine tra tutti i cibi in commercio fra cui è possibile scegliere, Valentina Schirò, biologa nutrizionista e specialista in Scienza dell’Alimentazione, consiglia di assumere:che comunemente si tende a fare, soprattutto se si vuole eliminare un po’ di peso, è quello di. A tal proposito, il dottor Luca Piretta, gastroenterologo e nutrizionista presso il Campus Biomedico di Roma, consiglia invece: ‘l’alimentazione svolge un ruolo doppiamente cruciale: da una parte deve coprire il fabbisogno energetico dei nuovi impegni ed equilibrare gli stravizi estivi, dall’altra deve gratificare la psiche e il gusto dello studente ’. Consiglia quindi:Ildunque, quello giusto, può esserein particolari periodi come nei giorni che precedono o seguono l’inizio del nuovo anno scolastico.Per questo, alcunihanno elaborato alcuni punti fondamentali per una, pensata proprio per sostenere gli studenti nel loroe per abbassare quindi i livelli stress: