Scuola, cosa succede in caso di positivi al Covid? Le indicazioni ufficiali

Rientro a scuola: cosa succede in caso di sintomi compatibili con il Covid?

Coronavirus: cosa succede se uno studente manifesta la sintomatologia a scuola

Ilè sempre più vicino e non mancano le preoccupazioni per un possibile aumento delnella comunità. Cosa bisogna fare se c’è un alunno o un operatore scolastico concon quelli del Covid-19? Ecco cosa dicono le “” messe a punto dall'con Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Veneto e Regione Emilia-Romagna.“La necessità di riprendere le attività scolastiche è indicata da tutte le agenzie internazionali, tra le quali l’Oms, come una priorità ed è tale anche per il nostro Paese”. A dirlo è il presidente dell’Istituto Superiore di Sanitàin occasione dell’uscita delle indicazioni per la gestione di casi e focolai di Covid-19. Se da un lato è indubbio che la riapertura delle scuole italiane ponga dal punto di vista epidemiologico un possibile aumento del rischio della circolazione del virus nella comunità, dall’altro gli esperti sostengono che “non è nota la trasmissibilità di SARS-CoV-2 nelle scuole” ma solo alcune descrizioni scientifiche di outbreak in ambienti scolastici in altri paesi. Tra le azioni da intraprendere nel caso un alunno o un operatore scolastico abbia dei sintomi compatibili con il Covid-19, bisogneràadeguatamente formato in materia di Covid-19, compilare untra alunni e/o personale di classi diverse,per la misurazione quotidiana della temperatura corporea eeventuali assenze per motivi di salute riconducibili al Covid-19.Contrariamente a quanto riferito dalla catena creata sui social sull’argomento, uno studente con sintomatologia Covid potrà ritornare a casa. Nel documento, infatti, è riportato che se uno studente manifesta la sintomatologia a scuola deve essere accompagnato da un adulto, protetto da mascherina chirurgica, in un’previamente individuata dalla scuola e devono essere contattati tempestivamente i genitori. Questi ultimi, una volta a casa, devono rivolgersi al pediatra o al medico di famiglia per valutare la possibilità di contattare il(DdP) per l’esecuzione del tampone. Cosa succede se il? Il DdP competente dovrà condurre un’indagine sull’avuti e valutare lepiù adeguate da adottare per impedire l’ulteriore diffusione del virus. Nello specifico, il documento parla di unaper compagni di classe, insegnanti e altri soggetti che rientrano nella definizione di contatto stretto.