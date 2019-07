Calabria, calendario scolastico 2019 2020: inizio scuola, festività e ponti

Calendario scolastico 2019 2020 Calabria

Primo giorno di scuola : 16 settembre 2019

: 16 settembre 2019 Vacanze di Natale 2019 2020 : dal 23 Dicembre 2019 al 6 Gennaio 2020

: dal 23 Dicembre 2019 al 6 Gennaio 2020 Vacanze di Pasqua 2020 : dal 9 Aprile 2020 al 14 Aprile 2020

: dal 9 Aprile 2020 al 14 Aprile 2020 Ultimo giorno di scuola : 9 giugno 2020

: 9 giugno 2020 Ponti e altre chiusure: 2 novembre 2019, 2 maggio, 2 giugno

Feste e ponti calendario scolastico Calabria 2019 2020

venerdì 1 novembre e sabato 2 novembre 2019: ponte Ognissanti

domenica 8 dicembre 2019 : Immacolata Concezione,

mercoledì 25 dicembre 2019: Natale;

giovedì 26 dicembre 2019: Santo Stefano;

mercoledì 1 gennaio 2020: Capodanno;

lunedì 6 gennaio 2020: Epifania;

domenica 12 aprile 2020: Pasqua

lunedì 13 aprile 2020: Lunedì dell’Angelo;

sabato 25 aprile 2020: Festa della Liberazione;

venerdì 1 e sabato 2 maggio 2020: Ponte del Primo maggio;

lunedì 1 giugno e martedì 2 giugno 2020: Ponte per la Festa nazionale della Repubblica

Calendario scolastico 2019 2020 Calabria Esami di maturità 2019: le date

100 giorni di maturità 2020: probabilmente il 10 marzo

Date maturità: ancora non sono state stabilite precisamente ma è probabile che gli esami di Stato 2019 avranno inizio il 17 giugno.

