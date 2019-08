Umbria calendario scolastico 2019 2020: ritorno a scuola, festività e ponti

Calendario scolastico 2019/2020 Umbria

Primo giorno di scuola mercoledì 11 settembre 2019

Vacanze di Natale 2019/2020 dal 23 Dicembre 2019 al 6 Gennaio 2020

Vacanze di Pasqua 2020 dal 9 Aprile 2020 al 14 Aprile 2020

Ultimo giorno di scuola 2020 martedì 9 giugno 2020

Ponti e altre chiusure 2 novembre 2019 e 2 maggio 2020

Feste e ponti calendario scolastico Umbria 2019/2020

2 novembre 2019 commemorazione dei defunti

8 dicembre 2019 Immacolata

Dal 21 al 31 dicembre 2019 e dal 2 al 5 gennaio 2020 vacanze natalizie

Dal 9 aprile al 14 aprile 2020 vacanze pasquali

25 aprile 2020: anniversario della Liberazione

1° maggio 2020 Festa dei Lavoratori

2 giugno 2020 ponte della festa della Repubblica

Calendario scolastico 2019/2020 Umbria Esami di maturità 2020: le date

100 giorni di maturità 2020: probabilmente intorno al 10 marzo

ancora non sono state stabilite le date dell’esame di Maturità ma è probabile che gli esami di Stato 2019 avranno inizio mercoledì 17 giugno 2020.

Tra poco più di un mese, purtroppo, sarà tempo di rimettere a posto telo da mare e costume da bagno e rispolverare i cari, neanche tanto, libri scolastici. A settembre, infatti, anche se in date diverse, da Nord a Sud riprenderanno le lezioni, interrogazioni e compiti in classe diventeranno quindi di nuovo routine! Per sapere con esattezza quando è stato fissato il primo giorno di scuola dell'quando invece potrai finalmente goderti di nuovo le vacanze estive oppure i giorni in cui la scuola è chiusa per le vacanze di Natale o Pasqua, non ti resta che consultare ildella tua regione. Non sai cos’è? Tranquillo te lo spieghiamo noi di Skuola.net. Non è altro che un calendario, appunto, stilato da ogni singola regione in totale autonomia in cui sono indicati i giorni di attività didattica e le pause come le vacanze o i ponti presenti durante l’anno scolastico.Ecco quindi tutto quello che c'è da sapere sule tutte le altre date importanti: non ti resta che prendere appunti.Tieni presente che le scuole sono tenute a rispettare il calendario ma, all'interno dell'autonomia scolastica, possono decidere di modificarlo con ulteriori giorni di apertura o altri cambiamenti secondo necessità.Ecco quindi secondo ilquali sono le date principaliInoltre sono previste chiusure per le festività nazionali e per la festa del Patrono. Ecco nel dettaglio ilLa festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di attività didattica).Anche gli studenti dell’dovranno affrontare gliecco le date più importanti da tenere sott’occhio:Manlio Grossi