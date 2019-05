Svolgimento di un esperimento

La disciplina scientifica della psicologia generale utilizza diversi approcci per lo studio dei fenomeni.In alcuni casi le conclusioni sono di tipo diverso. Ci sono varie fasi che caratterizzano l'esperimento. Parliamo di misurazione quindi dobbiamo operazionallizare le nostre osservazioni. Pianifichiamo l'esperimento, conduciamo, raccogliamo dati, li analizziamo... La formula delle ipotesi è importante, ipotesi di lavoro o ricerca o H1 è l'ipotesi principali che faccio, rapporto tra le variabili che sto studiando. A questa ipotesi viene affianca ipotesi nulla o alternativa, non è altro che la negazione della mostra ipotesi di ricerca. Formulò due ipotesi ha a che fare con il nostro approccio se usiamo il metodo scientifico. Se oroscopo dice una cosa, noi facciamo in modo di vedere quello che ha to l'oroscopo, e non guardiamo le cose che non si sono verificate. Tutte le evidenze a favore diventano un dato. In tutte le discipline che utilizzano metodo scientifico dobbiamo usare approccio falsi frazionista, per dimostra per la nostra ipotesi vera dobbiamo dimostra che ipotesi alternativa è falsa. Ê un test indiretto, però se annullo quella falsa, rendo contemporaneamente vera l'altra. Uno studio non riesce a considerare tutte le variabili. Approccio falsificazioni sta mi dice che il mio test è indiretto e che devono raccogliere dati che possono falsificare la mia ipotesi.