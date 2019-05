Quasi esperimenti

Oltre al metodo sperimentale che è stato largamente utilizzato in psicologia per acquisire importanza scientifica, ci sono altri esperimenti che possono essere fatti dagli psicologici che vengono definiti quasi esperimenti.Si cerca di creare una realtà più semplificata che mi permette di testare i principi teorici. Ci sono metodi ibridi che sono definiti come metodi non sperimentali, metodi diversi in cui viene inserito un metodo chiamo quasi-esperimento, spesso gli esperimenti in laboratorio sono i quasi esperimenti. Quasi esperimento include tante cose, ci deve impossibilità da parte della sperimentatore di manipolare le variabili, non riesco a controllore diverse variabili di variabili indipendenti e in qualche modo quei livelli sono già presenti. Ad esempio studiare differenza tra maschie e femmine nell'esperimento è un quasi esperimento, non decido io il genere. Selezioniamo delle differenze tra gruppi di soggetti che sono caratterizzati da dimensioni diverse da una determinata variabile. Tutte le volte che c'è l'impossibilità di manipolare le variabili si chiamano quasi esperimenti. Come sappiamo un esperimento vero e proprio impiega delle variabili dipendenti e indipendenti, e ogni volta è in grado di manipolare queste variabili. In un quasi esperimento ciò non è sempre possibile.