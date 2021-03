Prove Invalsi Quinta Superiore 2021: 190mila ragazzi le hanno già svolte

Prove Invalsi: più della metà dei maturandi le hanno già svolte

Invalsi: più tempo per la somministrazione

Nonostante le scuole siano chiuse in molte regioni italiane, arrivano importanti, che ha annunciato come siano già oltree più del 56% delle rilevazioni campione del grado 13 è stato svolto. Scopriamone di più.A due settimane dall’avvio delle Prove Invalsi 2021 nell’ultimo anno delle superiori, come annunciato dall’Istituto Invalsi stesso , è già stato sostenuto oltre ilMentre, nelle classi non campione le Prove sostenute sono più di 190 mila: la Rilevazione censuaria è quindi giunta al. Quindi, nonostante le difficoltà dovute alla situazione sanitaria e alla chiusura di molte scuole,(Italiano, Matematica, Inglese-Lettura e Inglese-Ascolto) sta proseguendo con, se si tiene conto del fatto che molte studentesse e molti studenti stanno frequentando a distanza.A causa della difficile situazione pandemica, per facilitare le scuole nella somministrazione della Rilevazione nazionale, sia censuaria sia campionaria,le finestre per lo svolgimento sono più ampie rispetto al passato. Infatti, se nel 2018-2019 le Prove campionarie erano concentrate in solo 3 giorni, quest’anno le classi campione hanno a disposizione. Inoltre, se l’emergenza sanitaria lo richiedesse, anche se è prevista per il 17 aprile la data termine dello svolgimento, questa potrà essere spostata. Mentre tutte le altre classi non campione potranno svolgere le Prove fino alla fine delle lezioni.