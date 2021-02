Prove Invalsi 2021, le date: aggiornato il calendario, ci sarà più tempo per chi fa gli esami

Prove Invalsi 2021: chi dovrà affrontarle?

le classi II e V della scuola primaria (gradi 2 e 5)

e della scuola primaria (gradi 2 e 5) le classi III della scuola secondaria di primo grado (grado 8 )

della scuola secondaria di primo grado (grado 8 ) le classi V della secondaria di secondo grado (grado 13)

della secondaria di secondo grado (grado 13) Per le Prove del grado 10 saranno fornite informazioni in base all’evoluzione della pandemia

Prove Invalsi 2021: le modalità di svolgimento

Prove Invalsi 2021: iniziano le classi che dovranno affrontare gli esami

il grado 13 – dal 1° marzo al 30 aprile 2021

il grado 8 – dal 7 aprile al 21 maggio 2021

Prove Invalsi 2021: a maggio le altre classi

La situazione pandemica e la difficoltà del rientro in classe hanno influenzato inevitabilmente anche la calendarizzazione delle. Infatti, il periodo finestra per le quinte superiori e per la terza media saranno prolungate di qualche settimana rispetto alla programmazione iniziale. Le prove delle primarie saranno a maggio, mentre per la seconda superiore verranno date informazioni in base all'evoluzione dell'emergenza sanitaria.l'Istituto, tuttavia, fa sapere che "Le date e l’organizzazione delle Prove INVALSI 2021 potranno subire ulteriori variazioni in seguito all’evolversi della situazione sanitaria. Ogni eventuale cambiamento sarà concordato con il Ministero dell’Istruzione e tempestivamente comunicato alle scuole". Vediamo dunque le date aggiornate delle prove.Iniziamo subito andando a vedere l’annosa questione:Infatti non sono tutti gli studenti italiani a doversi sottoporre a queste prove, ma solo i ragazzi che frequentano alcune classi:Tutti gli allievi frequentanti le classi sopracitate dovranno sostenere sia una Prova di Italiano sia una di Matematica. Mentre, gli studenti dei, suddivisa in Reading e Listening.Prima di scoprire le nuove date delle Prove Invalsi, va fatta un’ulteriore premessa:. Infatti, nellaper ogni materia e alla stessa ora con la tradizionale modalità. Diversa è invece la somministrazione nella, dove viene utilizzata la(Computer Based Testing) e le prove sono svolte all’interno di un. Questa finestra temporale, in funzione del numero degli allievi e del numero di computer disponibili. Cambia ancora la situazione per quanto riguarda, ovvero le classie i cui risultati confluiranno nel, per le quali le Prove sono somministrate in giorni definiti a livello nazionale.Si inizierà dalle classi che quest’anno, oltre alle Prove Invalsi, dovranno affrontare anche gli, e dunque quelle del. Per agevolare le scuole, le Prove Invalsi le sessioni riguardanti, mentre quelle che interesseranno le classi del, considerando un periodo finestra più lungo di quello pensato inizialmente:Per quanto riguarda invece: infatti queste classi dovranno seguire una diversa procedura, con, che vae nei giorniVeniamo ora alle classi chequest’anno, quindi le classi dei, per le quali le prove si svolgeranno. Sul grado 10 saranno fornite, come detto, più avanti informazioni in base all’evoluzione della pandemia. Come già anticipato,parteciperà alla rilevazione Invalsi con prove somministrate tramite la, in giornate specifiche per ogni singola disciplina. La, che riguarderà solo gli alunni del, si svolgerà il, mentre, riguardantiscolastici della scuola primaria avranno luogo rispettivamente. Per la scuola primaria sono poi previste delle: il; il