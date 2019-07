Come vedere i risultati della prova Invalsi 2019

Prova Invalsi 2019: le credenziali di accesso

• Il ruolo di accesso: spuntare la voce ‘Studente’;

• L’username;

• La password.



Prova Invalsi 2019: la differenza fra descrittori sintetici e descrittori analitici

• Descrittori sintetici: riportano in forma breve i livelli di competenza che uno studente può raggiungere al termine della scuola secondaria di secondo grado e che illustrano i contenuti della certificazione per le scuole di tutte e tre le discipline oggetto della rilevazione.;

• Descrittori analitici: descrivono in modo più approfondito ed esteso i livelli di competenza e in particolare per Italiano e Matematica ne sono individuati compresi fra l’1 e il 5, mentre per l’Inglese i livelli sono quelli stabilisti dal Quadro comune europeo di riferimento per le lingue – QCER. Il livello 13 di Invalsi per l’ascolto e la lettura fa riferimento a: non ancora B1- B1- B2.



tutti gli studenti che hanno terminato, inserendo le proprie credenziali di accesso - ricevute durante lo svolgimento della prova - all’ area riservata sul portale Invalsi dedicato alle rilevazioni nazionali e internazionali, possono visualizzare e scaricare il documento con il livello sulle competenze nelle tre materie () di cui si compone la prova Invalsi, svolta durante l’anno scolastico appena concluso.Guarda anche:è consentito agliappartenenti a ciascun tipo di scuola (Licei, Istituti Tecnici e Istituti Professionali) e indirizzo di ogni regione italiana.Le prove, svolte dal 96% degli studenti in tutta Italia, non sono state corrette dai docenti ma dall'istituto Invalsi, che ha dato una valutazione consultabile dagli alunni che hanno terminato il quinto superiore, definiti sul portale ‘’ e che quindi hanno svolto attraverso il computer a scuola () una prova di, una die due di(una di Listening e una di Reading).per la visualizzazione dei risultati sul portale dedicato di Invalsi è possibile inserendo neiA questo punto cliccando su ‘Accedi’ sarà possibile visualizzare e scaricare i risultati dell' Invalsi 2019.Per coloro che non ricordano la password, è possibile richiederne un’altra.Per determinare la valutazione delle abilità possedute in Italiano, Matematica e Inglese non esistono veri e propri voti o punteggi ma una ‘descrizione qualitativa dei livelli di competenza per il grado 13 espressi in forma sia sintetica che analitica’:Attraverso il database delle domande formulate da Invalsi e somministrate tramite il CBT, è possibile quindi, grazie alla coesistenza dei descrittori analitici e di quelli sintetici, avere un quadro completo delle conoscenze e abilità possedute da ogni studente durante l’ultimo anno delle superiori.Ogni grado di competenza considerato di ogni materia, presuppone una ‘progressione nella complessità delle operazioni’ comprese in ciascun livello: è ovvio chee quindi più dettagliate,Per consultare le liste di tutti i descrittori, sia sintetici sia analitici, considerati per ogni materia esaminata, clicca qui