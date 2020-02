Prove INVALSI 2020 ultimo anno scuola superiore: date e cose da sapere

INVALSI alla fine delle superiori: saranno requisito d’esame

Date INVALSI ultimo anno delle superiori 2020: il calendario

Lesono strumenti per misurare il livello di competenze degli studenti di tutta Italia, e fanno ormai parte integrante della nostra scuola. Sono prove nazionali, uguali per tutti e da svolgere in un determinato intervallo di tempo durante l’anno scolastico. Successivamente vengono, che si occupa anche di restituirne gli esiti.Queste prove devono essere svolte anche dai ragazziper i quali loLedell’ultimo anno delle superiori prevedono lo svolgimento di. A partire da quest’anno la partecipazione allaDa ricordare però che gli esiti delle prove INVALSI non incidono né sulla promozione né sul voto finale.Leper l'ultimo anno della scuola superiore si svolgeranno nel periodo che va dal, secondo un calendario che ogni scuola sceglierà autonomamente. È possibile che le prove vengano svolte in una sola giornata, o in più date differenti.Per le(cioè le classi scelte come rappresentative del sistema scolastico italiano e i cui risultati servono come riferimento) le date utili sono quelle dalLedi italiano per tutte le ultime classi della scuola superiore saranno sostenute in modalità CBT: ciò vuol dire che gli studenti svolgeranno la prova direttamente al Pc.? Principalmente due fattori:Laper gli studenti dell’ultimo anno delle superiori sarà così strutturata:Le unità fanno riferimento a un numero di domande compreso tra 7 e 10. Per quanto riguarda la durata massima della prova è stato stabilito un tempo di 2 ore, più il tempo aggiuntivo per chi ne ha diritto.L’insegnamento della matematica ha elementi di differenziazione più marcati rispetto all’Italiano, sia nei contenuti sia per il tempo dedicato in classe. La prova presenta così diversi tipi di domande, in modo che le prove siano calibrate sulle competenze attese per gli studenti che frequentano il liceo scientifico, gli istituti tecnici, gli altri licei o istituti professionali. Ecco quali sono:I licei non scientifici e gli Istituti professionali affronteranno domande del tipo M e R, gli Istituti tecnici quelle del tipo M, R e T, mentre i licei scientifici (tutte le opzioni di liceo scientifico) si confronteranno con le domande M, R e LS. Ecco che quindi le prove INVALSI di matematica saranno di questo tipo:Sono previste 35-40 domande per ciascuna tipologia.Ricordiamo che per tutti la prova ha una durata di 120 minuti, 135 per gli alunni disabili o con DSA per i quali è stato chiesto il tempo aggiuntivo di 15 minuti.Come per italiano, anche la prova di inglese sarà unica e uguale per tutti i diversi istituti. Sarà divisa in due parti, che sono:Le competenze richieste da questa prova sono di livello B1 e B2. La prima parte della prova, quella di Reading, lettura, sarà composta da 5 task in totale, due di livello B1 e tre di livello B2. Il numero complessivo di quesiti sarà di 35/40 e la lunghezza massima di ciascun testo da comprendere sarà di 350 parole per il testo del livello B1 e 600 per il testo B2. le domande della comprensione della lettura sono:Anche la prova di Listening sarà composta da 5 task: due per il livello B1 e tre per il livello B2. Ovviamente in questo caso non saranno testi da leggere e comprendere, ma a ogni task corrisponderà un file audio di massimo 4 minuti da capire e con dei quesiti a cui rispondere inerenti a quanto ascoltato. Il numero totale di quesiti della prova sarà anche in questo caso di 35/40, e questa parte prevede, come la precedente, domande di tipo: