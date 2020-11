INVALSI, nuove prove formative e volontarie da fare anche a casa

INVALSI: Le prove formative volontarie per docenti e studenti

INVALSI, rimangono fissate le prove nazionali

Novità in arrivo per l'. E' stata infatti presentata una nuova area formativa, sul sito ufficiale, dedicata ai docenti per la somministrazione di prove formative diagnostiche per gli studenti e per gli stessi insegnanti. Queste prove possono essere somministrate, a titolo volontario,e organizzare così delle attività di recupero individuali o di gruppo.Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.Guarda anche:Sul sito ufficiale di INVALSI a breve saranno invece pubblicate le, che potranno essere svolte in maniera flessibile,. I partecipanti riceveranno un report immediato e un rapporto dettagliato con i risultati dopo 48 ore.Il progetto ha l'obiettivo di fornire alle scuole strumenti per la valutazione diagnostica e in itinere del raggiungimento da parte degli allievi dei traguardi di competenza e di contenuto previsti. Gli strumenti sono a disposizione delle scuole e dei singoli insegnantie intendono fornire una base informativa per promuovere azioni didattiche di supporto e consolidamento. Gli strumenti possono essere somministrati più volte, in momenti diversi e a distanza di alcune settimane, proprio in una prospettiva formativa.Tali prove non sostituiscono quelle tradizionali. Per queste l’INVALSI ha già fissato il calendario: si parte con ladal 2 al 5 marzo e si finisce con lasempre superiore l’11-13-14 maggio. La modalità di svolgimento cambia per i diversi cicli d’istruzione. Nella scuola primaria le prove avvengono simultaneamente nello stesso giorno per ogni materia e alla stessa ora con la tradizionale modalità carta e penna. La scuola secondaria di primo e di secondo grado, invece, utilizza la modalità "Computer based" e svolge le prove all’interno di un periodo di somministrazione fissato a livello nazionale: le quinte superiori a marzo, le terze medie ad aprile, le seconde superiori a maggio. Questa finestra temporaleda ciascuna scuola, in funzione del numero degli allievi e del numero di computer disponibili. Le date e l’organizzazione delle prove INVALSI in seguito all’evolversi della situazione sanitaria. Ogni eventuale cambiamento sarà concordato con il Ministero dell’Istruzione e tempestivamente comunicato alle scuole. Clicca qui per il calendario completo