Date Invalsi 2021: il calendario delle prove, dalle primarie alla Maturità

Prove INVALSI 2021: le date e le modalità

Prove Invalsi 2021: date per la seconda primaria

Italiano: giovedì 6 maggio 2021

Matematica: mercoledì 12 maggio 2021

Prove Invalsi 2021: date per la quinta primaria

Inglese: mercoledì 5 maggio 2021

Italiano: giovedì 6 maggio 2021

Matematica: mercoledì 12 maggio 2021

Date prove Invalsi 2021 terza media

Prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): giovedì 8, venerdì 9, lunedì 12, martedì 13 aprile 2021 La scuola sceglie tre giorni tra i quattro proposti in quanto il sabato 10 aprile 2021 le classi campione non possono svolgere prove.

Prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da mercoledì 7 aprile 2021 a venerdì 30 aprile 2021

Prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da lunedì 17 maggio 2021 a venerdì 21 maggio 2021

Date prove Invalsi 2021 seconda superiore

Prove di Italiano e Matematica: martedì 11, giovedì 13, venerdì 14 maggio 2021. La scuola sceglie due giorni tra i tre proposti.

Prove di Italiano e Matematica: da lunedì 10 maggio 2021 a venerdì 28 maggio 2021

Maturità: date prove Invalsi 2021 quinta superiore

Prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): martedì 2, mercoledì 3, giovedì 4, venerdì 5 marzo 2021. La scuola sceglie tre giorni tra i quattro proposti

Prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da lunedì 1° marzo 2021 a mercoledì 31 marzo 2021

Prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da lunedì 17 maggio 2021 a venerdì 21 maggio 2021

