Date Prove Invalsi 2019: terza media, primarie e superiori

È ufficialmente partita la macchina organizzativa delle prove Invalsi 2019. Ecco le date e le modalità di svolgimento per scuole primarie, medie e superiori.

Date prove Invalsi 2019: scuole primarie

3 maggio 2019 : prova di Inglese per la V primaria

: prova di Inglese per la V primaria 6 maggio 2019 : prova di italiano per II e V primaria e prova preliminare di lettura (svolta solo nelle classi campione della II primaria)

: prova di italiano per II e V primaria e prova preliminare di lettura (svolta solo nelle classi campione della II primaria) 7 maggio 2019: prova di Matematica per II e V primaria

Date prove Invalsi 2019: terza media e superiori

Le Prove Invalsi 2019 – terza media e superiori – sono interamente computer based – CBT (Computer Based Testing). Prove svolte online, dunque, e in più sessioni. Fanno eccezione solo le classi campione le cui Prove Invalsi 2019 saranno somministrate in una data precisa indicata dall'Invalsi stesso.

Di seguito il calendario per le Prove Invalsi Terza media 2019 e per quelle di seconda superiore e quinta superiore:

terza media classi non campione : prova di Italiano, Matematica e Inglese in un arco di giorni che va dall'1 aprile 2019 al 18 aprile 2019

: prova di Italiano, Matematica e Inglese in un arco di giorni che va terza media classi campione : prova di Italiano, Matematica e Inglese in un arco di giorni che va dal 9 aprile 2019 al 12 aprile 2019

: prova di Italiano, Matematica e Inglese in un arco di giorni che va seconda superiore classi non campione : prova di Italiano e Matematica, comprensive del questionario studente, in un lasso di tempo che va dal 6 maggio 2019 al 18 maggio 2019

: prova di Italiano e Matematica, comprensive del questionario studente, in un lasso di tempo che va seconda superiore classi campione : prova di Italiano e Matematica, comprensive del questionario studente, in un lasso di tempo che va dal 7 maggio 2019 al 10 maggio 2019

: prova di Italiano e Matematica, comprensive del questionario studente, in un lasso di tempo che va quinta superiore classi non campione : prova di Italiano, Matematica e Inglese in un lasso di tempo che va

dal 4 marzo 2019 al 30 marzo 2019

: prova di Italiano, Matematica e Inglese in un lasso di tempo che va dal 4 marzo 2019 al 30 marzo 2019 quinta superiore classi campione : prova di Italiano, Matematica e Inglese in un lasso di tempo che va

dal 12 marzo 2019 al 15 marzo 2019 NOTA BENE : L Ordinanza ministeriale sul calendario delle festività e degli esami per l'a.s. 2018/2019 del 24 agosto 2018 indica, come finestra per lo svolgimento delle prove di quinta superiore, il periodo che va dal primo aprile al 18 aprile. Aspettiamo dunque nuove indicazioni ufficiali per sapere la data esatta.



Prove Invalsi 2019: le cose da sapere

I periodi utili sono stati stabiliti dall’Invalsi ma, come già accennato, saranno i singoli istituti a decidere i giorni.Dal 2018 ci sono state alcune novità riguardo la prova Invalsi.

Per la scuola primaria in particolare:

prova di Inglese per la V primaria: la prova verifica le competenze ricettive (comprensione e b) riferita a livello A1 del QCER (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue) in coerenza con le indicazioni nazionali

terza media

lo svolgimento delle prove Invalsi avviene nel mese di aprile nell’arco temporale indicato dall’Invalsi. Ogni istituto deve organizzare autonomamente la somministrazione della prova – eccezione fatta per le classi campione, in cui le prove si svolgono secondo un calendario deciso dall’Invalsi

nell’arco temporale indicato dall’Invalsi. Ogni istituto deve la somministrazione della prova – eccezione fatta per le classi campione, in cui le prove si svolgono secondo un calendario deciso dall’Invalsi Aver partecipato al test Invalsi è requisito per l'ammissione all'esame di Stato, ma NON è prova d'esame e il suo andamento NON influisce sull'ammissione.

lo svolgimento delle Prove Invalsi 2019 prevede anche un questionario in Inglese

I tre questionari sono svolti al computer.

superiori

Dal 2019 viene introdotto il test Invalsi in quinta superiore, computer based, su Italiano, Matematica e Inglese.

Aver partecipato al test Invalsi di quinta superiore è requisito per l'ammissione all'esame di Stato, ma NON è prova d'esame e il suo andamento NON influisce sull'ammissione.

