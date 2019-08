Le classifica delle università per diventare miliardari

La classifica delle università con gli studenti più ricchi del mondo

Harvard University Stanford University University of Pennsylvania Columbia University New York University Massachusetts Institute of Technology University of Cambridge Northwestern University University of Southern California University of Chicago Yale University University of California, Berkeley University of Oxford Cornell University The University of Texas at Austin Princeton University University of Notre Dame University of Michigan INSEAD University of California (UCLA)

Classifica università: quanto costa andare ad Harvard?

Ci sono. Oppure, quelle dove. In ogni caso, in questi atenei. E il, ha individuato quali sono. E’ forse un risultato scontato vedere Harvard al primo posto. A seguire, una concentrazione incredibile di americane nella top 20, con qualche rara eccezione europea.Il- ovvero le persone con un patrimonio stimato, al netto della casa di residenza, superiore ai 30 milioni di dollari - passano ogni giorno, o sono passati, tra i corridoi delle università mondiali.. Le loro ricchezze, sommate insieme, arrivano a circa 4.800 miliardi di dollari. Al secondo posto troviamo un’altra grande eccellenza statunitense, Stanford (con 5.580 studenti ultra-ricchi, e circa 2.900 miliardi di dollari), mentre al terzo sta l’Università della Pennsylvania (5.575 studenti e 1.780 miliardi di dollari).La prima europea in classifica è Cambridge (settimo posto), poi troviamo Oxford (13esimo) e Insead (19esimo).Questa la classifica globale completa:Ma quanto ha contato l’istruzione sul patrimonio di questi studenti facoltosi? Secondo la ricerca l'80% di loro ha creato la sua fortuna da sé. Anche se, per frequentare queste università, la base di partenza non deve essere stata pessima:Il sogno è impossibile? Non è detto: il merito paga, in America, e le borse di studio delle università statunitensi possono essere generose. Se volete diventare Paperon de’ Paperoni, quindi, sotto con lo studio!