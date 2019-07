Classifica università europee 2019, le migliori università in Europa

Classifica università europee 2019

Classifica università europee, le migliori università in Europa

1. University of Oxford, UK: punti 80.9

2. University of Cambridge, UK: punti 80.1

3. University of Navarra, Spagna: punti 80.0

4. UCL, UK: punti 79.0

5. University of St Andrews, UK: punti 78.7

6. King’s College London, UK: punti 78.2

7. Lancaster University, UK: 77.08

8. University of Warwick, UK: 76.9

=9. University of Bristol, UK: 76.7

=9. University of Edinburgh, UK: 76.7

=9. University of Manchester, UK: 76.7

12. Autonomous University of Barcelona, Spagna: 76.4

13. London School of Economics and Political Science, UK: 76.3

=14. Imperial College London, UK: 76.2

=14. University of Nottingham, UK: 76.2

16. University of York, UK: 75.8

17. Queen Mary University of London, UK: 75.6

=18. Autonomous University of Madrid, Spagna: 75.4

=18. University of Glasgow, UK: 75.4

=20. University of Amsterdam, Olanda: 75.1

=20. University of Exeter, UK: 75.1

22. University of Sheffield, UK: 75.0

23. Newcastle University, UK: 74.9

=24. Radboud University Nijmegen, Olanda: 74.5

=24. Vrije Universiteit Amsterdam, Olanda: 74.5



L'estate è tempo non solo di vacanze, ma anche di classifiche.L'agenzia Times Higher Education ha realizzato il ranking delle migliori università europee . THE Times Higher Education rappresenta uno dei ranking più significativi e riconosciuti al mondo.Il: circa il 30% delè determinato dal risultato di un questionario compilato dagli studenti delle università. La parte restante delè fissata invece in base a indicatori volti a stimare(in termini di numero di professori, produttività scientifica, servizi),(in termini di internazionalità e bilancio di genere),conseguiti dagli studenti stessi.Dando molto peso alla voce degli studenti e ai parametri incentrati su essi, i risultati possono differire anche significativamente rispetto a quelli del più classico ranking THE: il World University Rankings, molto più incentrato sull'eccellenza della ricerca e sulla visibilità delle università. Delle circa 4.000 università attive in Europa, il ranking ha inserito nella sua lista le 258 che sono state ritenute migliori, appartenenti a 18 nazioni.Secondo il Times Higher Education davanti aci sono Oxford e Cambridge, poi l'Università della Navarra con un balzo in avanti di 5 posizioni. Seguono la Ucl (Londra), la St Andrews (Scozia), il King’s College (Londra), e poi le università di Lancaster, Warwick, Bristol, Edimburgo e Manchester. Bene anche l'Università di Barcellona al 12esimo posto e quell'Autonoma di Madrid (18esimo posto). Ventesima posizione per l'ateneo di Amsterdam.Come si posizionano? Nella top 100 ne abbiamo cinque: l’Alma Mater di Bologna, il Politecnico di Milano, l’Università di Siena, l'Università di Pavia e quella di Pisa. Più in basso troviamo Firenze, la Statale di Milano, Padova, Politecnico di Torino e Trento. Entro la 150esima posizione ci sono Genova, Federico II di Napoli (l'unica del Sud), Torino e il Politecnico delle Marche.