Classifica università medicina 2019 2020: migliori università in Italia e nel mondo

Con 83.5 punti incontriamo la prima università con il punteggio più alto secondo il Censis. La quota è la media delle prestazioni in "Progressione di carriera" (84) e "Rapporti internazionali" (83)



Medicina Università di Verona

Verona è una delle università migliori per studiare medicina secondo il Censis 2019. Sono 85.5 i punti totalizzati, con 92 per "Progressione di carriera" e 79 per "Rapporti internazionali".



Medicina Università degli Studi di Sassari

Tra i primi atenei della classifica università medicina Censis troviamo l'Università degli Studi di Sassari. L'ateneo, con 86 punti di media, conquista 67 punti per "Progressione di Carriera" e 105 punti per "Rapporti Internazionali".



Medicina Università di Firenze

Anche in Toscana troviamo un'eccellenza per lo studio della Medicina. Firenze conquista 86 punti, la media tra gli 85 ottenuti per "Progressione di carriera" e gli 87 per "Rapporti internazionali"



Medicina Università di Foggia

Rappresenta il sud Italia in top 10 l'università di Foggia, che conquista 87 punti: frutto di quotazioni non ottime per "Progressione di Carriera" (68) ma eccellenti per quanto riguarda i rapporti internazionali (106).



Medicina Università di Padova

Con 90 punti la Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Padova si piazza al quinto posto. L'ateneo conquista 93 punti per "Progressione di Carriera" e 87 per "Rapporti internazionali".



Medicina Università di Milano Statale

A 90 punti (pari quota con Padova) troviamo la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Milano. L'ateneo ha 92 punti in "Progressione di carriera" e 88 punti in "Rapporti internazionali".



Medicina Università di Bologna

In terza posizione l' università di Bologna. La sua facoltà di medicina per quanto riguarda la "Progressione di Carriera" degli studenti, riesce a totalizzare 90 punti. Invece, per i "Rapporti internazionali", il voto "sale" a 93 punti.



Medicina Università di Pavia

In seconda posizione della classifica troviamo l'Università di Pavia. L'ateneo lombardo totalizza 98 punti per la "Progressione di Carriera" degli studenti e ben 103 per i "Rapporti internazionali", con un voto medio di ben 100.5 punti.



Medicina Università di Milano – Bicocca La Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Milano – Bicocca si aggiudica il primo posto delle migliori università di medicina in Italia. La città di Milano conferma, perciò, di essere una dei poli universitari più importanti d’Italia, piazzando ben 2 atenei nei primi posti di in questa classifica. L'Università Milano Bicocca, totalizza una media di 107 punti tra la "Progressione di Carriera" (104) e i "Rapporti Internazionali" (110).



Classifica università medicina private: migliori atenei

Medicina Milano San Raffaele: 109 punti

Medicina Roma Campus Biomedico: 93 punti

Medicina Roma Cattolica: 90.5 punti

Migliori università medicina Europa

10. Erasmus University Rotterdam (Olanda), in 34° posizione mondiale;

9. Charité - Universitatsmedizin Berlin (Germania), in 33° posizione mondiale;

8. London School of Hygiene and Tropical Medicine (Inghilterra), in 27° posizione mondiale;

7. The University of Edinburgh (Scozia), in 22° posizione mondiale;

6. King's College London (Inghilterra), in 20° posizione mondiale;

5. Imperial College London (Inghilterra), in 12° posizione mondiale;

4. UCL London (Inghilterra), in 9° posizione mondiale;

3. Karolinska Institutet (Svezia), in 6° posizione mondiale;

2. Università di Cambridge (Inghilterra), in 3° posizione mondiale;

1. Universiy of Oxford (Inghilterra), in 2° posizione mondiale.



Migliori università Medicina nel mondo 2019

9. UCL London (Inghilterra);

9. MIT di Boston (Stati Uniti);

8. Yale University (Stati Uniti);

7. University of California (Stati Uniti);

6. Karolinska Institutet (Svezia);

5. John Hopkins University (Stati Uniti);

4. Stanford University (Stati Uniti);

3. Università di Cambridge (Inghilterra);

2. Universiy of Oxford (Inghilterra);

1. Harvard University (Stati Uniti).



Ogni anno sono moltissimi i ragazzi che, terminato il liceo, si iscrivono a medicina per coronare il loro sogno di diventare medici. Se anche voi siete tra questi e volete arrivare, un giorno, a pronunciare il famoso "giuramento di Ippocrate", vi sarà utile sapere quali sono secondo Censis, che basa la propria classifica 2019/20 sulla media di due dati: "Progressione di Carriera" degli studenti e "Rapporti internazionali". Su queste due voci si basa poi il "Voto medio" su cui è basata la classifica. Infine, i voti di tutte e tre le voci possono arrivare al massimo a 110, esattamente come accade agli studenti che si laureano.

L'istituto di ricerca Censis, ogni dodici mesi, elabora una classifica che divide gli atenei (statali) in cinque categorie: mega università (più di 40mila iscritti), grandi atenei (da 20mila a 40mila iscritti), atenei medi (tra 10mila a 20mila iscritti), piccole università (fino a 10mila iscritti), politecnici. In più, c'è anche la classifica delle migliori università private 2019/2020 (piccole, medi e grandi). Ma la classifica Censis riguarda anche la didattica delle singole discipline, compilando una graduatoria anche per quanto riguarda specifici insegnamenti.