Classifica università mondiali ARWU 2019: le migliori università nel mondo

ARWU 2019: le tre eccellenze accademiche italiane

La scalata della classifica ARWU 2019: le altre università italiane

• Fascia tra i posti 200 e 300: Politecnico di Milano, Bologna, Padova, Torino e Firenze;

• Fascia tra i posti 300 e 400: università Federico II di Napoli;

• Fascia tra i posti 400 e 500: Normale di Pisa, università Cattolica del Sacro Cuore, Genova, Milano-Bicocca, Perugia e Trento;

• Fascia tra i posti 500 e 600: università Vita e Salute San Raffaele, Ferrara, Politecnico di Torino, Bari, Humanitas, Siena, Verona e università di Roma Tor Vergata;

• Fascia tra i posti 600 e 700: Palermo, università di Catania, L’Aquila, Trieste e Bolzano;

• Fascia oltre i posti 700: seconda università di Napoli, università di Cagliari, RomaTre, Chieti-Pescara, Tuscia, Bolzano, Politecnico delle Marche, Udine, Urbino, Messina, Modena e Reggio, Insubria e Salento.



La top ten mondiale della ARWU 2019

Zurigo: la regina delle università europee

Una panoramica sull’Asia: Tokyo in vetta

Come ogni annoè stata puntuale nel pubblicare, acronimo dicon cui si designa la prestigiosa classifica mondiale cheNell’ultima edizione resa nota pochi giorni fa, sono stateconfrontandone l’eccellenza non certo sulla base delle opinioni comuni e quindi della migliore o peggiore reputazione di cui ognuna gode, quanto invece sull’analisi di alcunicome il rapporto tra la quantità e la qualità della ricerca prodotta e l'entità dei premi Nobel e dei riconoscimenti ottenuti.Tra tutte le università in classifica l’può vantare la presenza dinel panorama accademico:Anche se non si conosce la posizione precisa nella classifica mondiale, i tre atenei sono comunque compresi. Un bel traguardo questo per il nostro Paese se si considera l’esclusione dello scorso anno dello stesso ateneo romano e la rilevante risalita dell’università di Pisa dalla fascia di posti 200-300 in cui si trovava nel 2018.Guarda anche:Dopo i tre atenei compresi nella 'fascia alta', ARWU 2019 ne menziona altri suddividendoli in altre fasce di punteggio e disponendoli in ordine alfabetico:Come ormai accade da ben diciassette anni consecutivi, anche nel 2019 ilè toccato alla prestigiosa università statunitense di Boston: la. A questa seguono sul podio la, altro ateneo statunitense della California e la britannicaImmediatamente sotto al podio, rientrano nellaquelle di Mit, Berkeley, Princeton, Oxford, Columbia, Caltech e infine Chicago.Ildella classifica internazionale ARWU 2019 è occupato dallache raggiunge così il primato di eccellenza accademica europea. Fondata nel 1855, questa università vanta nomi di studenti di fama mondiale vincitori di premi Nobel come Albert Einstein, Peter Debyev, Richard F. Hech e Wolfgang Pauli.Al secondo posto degli atenei europei segue, la più importante istituzione accademica danese fondata nel 1479.che occupa laa cui fa seguito poco dopo quella di Kyoto al 32esimo posto. A chiudere il podio degli atenei asiatici è quello cinese di Tsinghua in 43esima posizione.Inspicca fra tutte l’piazzandosi al, mentre entra per la prima volta nella classifica ARWU, occupando l’82esimo posto, quella di Jiao Tong di Shanghai, proprio il centro accademico a cui è affidato ogni anno il compito di stilare la medesima classifica internazionale.