Fare un master aiuta a trovare un lavoro stabile e a guadagnare di più: ecco i dati

. Sotto tutti i punti di vista:. A dircelo è il Report. Perché tutti gli indicatori mostrano come, approfondire gli studi universitari, diano un vantaggio netto rispetto ai colleghi che si fermano alla laurea di I e II livello.Ad esempio,ed è molto simile sia che si segua un percorso di I livello (88,4%) o di II livello (89%). Quote che i 'semplici' laureati impiegano moltissimo tempo per toccarle: basti pensare che, sempre secondo AlmaLaurea, a cinque anni dalla laurea di secondo livello (in teoria la più completa) il tasso di occupazione è in media dell’86,8%; numeri che nel caso dei master si ottengono in appena dodici mesi.Launiversitariè un altro dei vantaggi che porta con sé questo tipo di formazione. Una quota consistente - pari al 74,3% degli occupati (71,1% tra i diplomati di master di primo livello e 79,3% tra quelli di secondo livello) – prosegue infatti l’attività cominciata prima del master, segno che la scelta di questo tipo di formazione viene effettuata spesso per motivi di. Lo conferma il fatto che il 67,9% di questi ritiene che il master abbia comportato un(85,4% nel complesso, l’89,5% nell’area umanistica). Meno rilevante l'upgrade in termini di mansioni svolte (6,7% nel complesso; 8,6% nell’area scientifica e tecnologica), posizione lavorativa (6,1% complessivamente; 7,8% nell’area economica, giuridica e sociale e 7,1% nell’area scientifica e tecnologica) e, soprattutto, trattamento economico.Appena il 9,9% dei diplomati di master ha invece dichiarato di avere. Mentre il 15,7% si è. Quanto è stato determinante il master per aprire nuove opportunità di lavoro?; il 19,8% dice che il master ha assunto un ruolo marginale per trovare un impiego; il 15,7% pensa che il master non abbia avuto alcuna importanza a questo fine.Lo, in questo quadro, è l'elemento che più di tutti aiuta entrare nel mercato del lavoro già a un buon livello.. Tra i diplomati di master, occupati dopo dodici mesi e che hanno svolto uno stage durante il percorso di formazione,: il 37,5% lavora tuttora per lo stesso ente o azienda, il 5,1% ha dichiarato invece che il rapporto professionale è continuato per un certo periodo ma si è successivamente interrotto, mentre il 3,1% non ha accettato la proposta.Ciò però non vuol dire che tutti quelli che fanno parte di quel 54,3% che ha dichiarato che al termine dello stage, non avendo ricevuto alcuna proposta di inserimento, è cessato qualunque rapporto con l’ente o azienda siano poi rimasti delusi. Perché un'altra delle caratteristiche del lavoro post-master è una tendenziale stabilità.(libero professionista, lavoratore in proprio, imprenditore, ecc.); il 15,5% dichiara di essere stato assunto con un contratto non standard, in particolare a tempo determinato; residuali le altre forme contrattuali.Ma il vero valore aggiunto di un titolo post-universitario, a prescindere dall'area didattica, è quello legato alla retribuzione. Sempre a un anno dal conseguimento del master,. Ancora meglio se si segue un(mentre per chi si accontenta del I livello ci si ferma a 1.510 euro). In ogni caso lo scarto è netto rispetto agli altri: secondo quanto osservato nel 2019,. Il surplus che si ottiene con un master è, rispettivamente, del +33,6% e del +14,5%.Normale che, complessivamente, i giudizi che gli studenti danno della scelta fatta siano molto positivi.– il 55,1% degli occupati -; tra i diplomati dei master di secondo livello arriva al 58,7% (+5,8 punti rispetto a quelli di primo livello). Il 34,0%, invece, dichiara che il titolo è “abbastanza efficace” per lo svolgimento del proprio lavoro (35,1% per i diplomati di primo livello e 32,4% per quelli di secondo livello). Mentre(12,1% e 8,9%, rispettivamente, per i diplomati di primo e di secondo livello). Quanto alla soddisfazione complessiva, su una scala da 1 a 10, raggiunge in media 7,9 punti. Gli aspetti più apprezzati? L'utilità sociale del proprio lavoro (8,2 punti), la coerenza con gli studi compiuti e il rapporto con i colleghi (8,0 punti per entrambi). Il sistema deve ancora migliorare, invece, per quel che riguarda le opportunità di contatti con l’estero (5,4 punti di media).Ma qual è, a conti fatti, il profilo professionale dei diplomati di master?(51,2%), mentre(direttore, dirigente o imprenditore); poco meno di un terzo è impegnato in una professione tecnica (31,8%), solo il 12,1% svolge una professione meno qualificata., il 5,0% nel no profit.; l'industria, invece, assorbe il 10,1% dei diplomati di master; meno dell’1% ha trovato un impiego nel settore agricolo.