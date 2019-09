Laurea, e dopo? Scopri i master più efficaci per trovare lavoro

24ORE Business School: gli Open Day

Milano , il 16 settembre, presso la sede 24ORE Business School di via Monte Rosa, 91. Ospiti Daniele Grassucci, co-founder di Skuola.net, e Pepe Moder, fondatore della realtà di consulenza Imaginars e Speaker di Radio24

, il 16 settembre, presso la sede 24ORE Business School di via Monte Rosa, 91. Ospiti Daniele Grassucci, co-founder di Skuola.net, e Pepe Moder, fondatore della realtà di consulenza Imaginars e Speaker di Radio24 Roma, il 17 settembre, presso la sede 24ORE Business School di Piazza Indipendenza, 23. Ospiti Daniele Grassucci, co-founder di Skuola.net, e Luca La Mesa, tra i massimi esperti di Social Media in Italia

Come partecipare agli Open Day 24ORE Business School

I Master 24ORE Business School: il 95% trova lavoro

Laurea presa, e adesso? Il mondo del lavoro cambia velocemente e la carta vincente per inserirsi in maniera efficace è acquisire le competenze che, al giorno d'oggi, non possono mancare in un giovane professionista alla ricerca di un'occupazione. Per questo in tanti scelgono, dopo l'università, di, che ha il vantaggio di formare figure professionali specifiche e di fornire un. Spesso il problema, però, sta nello scegliere i più qualificati ed efficaci, per questo è importante informarsi sulle effettive opportunità che possono offrire.Tra i migliori ci sono i: per scoprire di cosa si tratta,Glisono giornate di orientamento che possono aiutarti a trovare il tuo percorso ideale tra le diverse aree tematiche, tutte ad alta focalizzazione sui settori più importanti dell'economia, del management e del marketing.Gli Open Day inizieranno con una. In seguito, verrà presentata la, per cui ogni partecipante potrà avere le informazioni desiderate sul percorso che vorrebbe frequentare. Per chiarire ulteriori dubbi o chiedere un consiglio sulla scelta post laurea, è possibile anche avere: un vero e proprio. Non dimenticare di portareper una consulenza più efficace.Tutto questo ha un costo? Assolutamente no: la partecipazionePer partecipare è sufficiente registrarsi all'evento dall'apposita pagina web, cliccando sul pulsante "Iscriviti".Se sei interessato agli, ma non ti è possibile raggiungere una delle due sedi nelle date previste, è possibile seguirli online attraverso una diretta Facebook Laopera dal 1993 nella formazione di neolaureati, manager e professionisti, e offre diverse tipologie di corsi e master con formazione in aula, online e mista. La scuola collabora con docenti, manager d'azienda, consulenti e giornalisti italiani e internazionali con esperienza diretta di settore, garantendo ai percorsi un approccio pragmatico e finalizzato all'inserimento nel mondo del lavoro nelle seguenti aree tematiche:che fanno parte dell'offerta formativa dellaprevedono uno stage di 6 mesi garantito presso importanti realtà aziendali e sono 2000 all'anno gli studenti che, dopo questo periodo di stage, vengono confermati in azienda: