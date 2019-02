Quando inizia il secondo semestre all'università?

Il mese di febbraio è per gli studenti universitari un mese davvero molto importante. Proprio in questi giorni c’è chi, alle prese con gli ultimi appelli, può permettersi di iniziare a pensare al meritato riposo prima della ripresa delle lezioni e chi, invece, nel bel mezzo della sessione, è immerso in uno studio matto e disperato che sembra non avere fine. Ogni ateneo, infatti, ha il proprio calendario, in base al quale decide l’inizio dei due semestri e di conseguenze anche delle tanto temute sessioni d’esame, ma di norma questi appuntamenti cadono per tutti negli stessi periodi dell’anno. Lo scarto è davvero questione di giorni, qualche settimana al massimo. Indicativamente, quindi, il secondo semestre è più o meno alle porte per tutti gli studenti universitari.

L’inizio del secondo semestre

Generalmente è tra lache ha inizio il secondo semestre negli atenei italiani. Dopo la sessione d’esame invernale, può esserci o meno uno stacco prima della ripresa delle lezioni. Dallatrascorreranno circa 16 settimane (dipende molto dal monte ore dei singoli corsi, alcuni possono terminare anche prima) che saranno dedicate interamente aPoi ci sarà l’inizio della sessione d’esami estiva, generalmente tra fine giugno e luglio. Al termine di questa ultima, dopo esserti riposato, meritatamente dopo gli sforzi compiuti durante l’anno, dovrai rimetterti a studiare di nuovo perché come sai,Non vorrai mica saltare la sessione autunnale?!