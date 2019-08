Università: quando inizia l'anno accademico?

Università: quando comincia l’anno accademico?

Come funziona l'anno accademico

Oggi. Per le, abituate alla scuola, dovranno prendere confidenza con la nuova scansione temporale delle lezioni. E per rispondere alle domande degli studenti che affronteranno l'università per la prima volta, vi abbiamo preparato un piccolo riassunto.La premessa da fare, anche se già durante il liceo ve lo avranno detto, è che il meccanismo dell'università è molto diverso da quello della scuola. Il ciclo da affrontare all’Università si chiama “”. In genere ilcade il, ma ogni corso di laurea ha un proprio calendario, per cui l'inizio delle lezioni potrebbe essere anticipato o posticipato (in particolare i corsi ad accesso programmato). In, infatti, si seguiranno. Per reperire informazioni sugli orari vi basterà leggere sulle tabelle, in genere affisse nella bacheca ma anche sul sito dell’Università di riferimento. In alternativa potete iscrivervi, se esiste, a un gruppo Facebook del corso di laurea.L'generalmente è diviso in semestri, che prevedono. Le cosiddettesono tre e si tengono nei mesi di gennaio/febbraio, giugno/luglio, settembre/ottobre (con chiusura ad agosto e durante le festività). All'interno delle sessioni d'esame sono programmati gli appelli, che altro non sono che date (generalmente 2/3 per corso) in cui si svolgono materialmente gli esami, a cui lo studente deve iscriversi entro un termine definito dall'università.Che abbiate scelto un indirizzo studi che prevede un test di ingresso perché l'accesso a numero chiuso o no, l'università vi offrirà di valutare tantissime strade per il futuro. Un passo decisamente avanti rispetto alla scuola ma anche un gradino più sotto per l'ingresso nel mondo del lavoro. Ma per quello c'è ancora tempo.Serena Santoli