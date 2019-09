Alloggi per universitari fuori sede: scopri le migliori soluzioni in Italia e all’estero

Fuori sede a Padova o Venezia: le nuove aperture Camplus

Camplus Venezia Santa Marta: alloggi e servizi

La nuova struttura Camplus di Venezia sarà lo studentato più grande della città. Si colloca in area Santa Marta, Sestiere Dorsoduro, e offrirà un totale di 650 posti letto.

La residenza si compone di tre edifici, “Cubo”, “Parallelepipedo” ed “Edificio Sud”, e circa un terzo delle superfici sarà occupato da spazi comuni, con servizi a supporto della

didattica o pensati per il tempo libero. Gli alloggi, destinati agli studenti delle università veneziane, prevedono WI-FI gratuito, reception 24 ore su 24 e altre comodità come aule studio, sala TV, palestra, lavanderia e spazi verdi.



Camplus Padova: alloggi e servizi Il nuovo studentato Camplus di Padova si trova in via Delù, all’interno del quartiere universitario, e offre 204 posti letto.

Anche a Padova ci sarà grande attenzione per gli spazi comuni a disposizione degli studenti della residenza: sale studio, palestra, hall con zona relax, una sala lavanderia, deposito bici, servizio di reception diurna e il presidio notturno.

Gli alloggi - tutti arredati - sono dotati di ogni comfort: oltre alla zona notte, hanno anche un angolo studio (con scrivania, libreria) e un angolo cottura con tavolo da pranzo.



Camplus: tutte le città e le prossime aperture

Sei ungià da qualche anno, o stai per iniziare la tua avventura da studente lontano da casa? Allora sai perfettamente quanto è difficileA volte la camera è troppo lontana dall’università, oppure non rispecchia la descrizione dell’annuncio; altre volte si trova in un quartiere isolato e privo di servizi; altre volte ancora l’appartamento risulta “affollato” da tanti, troppi, coinquilini. Non è di certo la condizione migliore per chi ha bisogno di concentrazione per studiare!Se sei stufo di girare a vuoto per case e studentati, esisteper chi - come te - è alla ricerca di una sistemazione che non solo sia, ma che sia dotata anche deie dove si possa creare una vera e propria. E se qui trovassi anche un sostegno per lo studio e per l’orientamento al lavoro?Le residenze, il più grande, fanno al caso tuo.Sono molto più che semplici alloggi. Le formule, infatti, offronoin soluzioni che incontrano perfettamente il. Tutte collocate in aree vicine o ben collegate alle università, ldanno la possibilità agli studenti di usufruire di servizi utili alla loro quotidianità, volti a conciliare il tempo libero e lo studio, con un occhio alla sicurezza. Qualche esempio?(riservati alla formula Camplus College), dallealla zona dedicata al, fino alla disponibilità di unoA partire dall’anno accademico 2019/2020, verranno inaugurate due nuove strutture dell’offerta: la, nata in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari, e laNon solo Venezia e Padova; l’offerta Camplus copre tante città universitarie in Italia e anche all’estero:Buone notizie per tutti gli studenti che non sono ancora universitari fuori sede, ma che presto lo diventeranno e vogliono scegliere Camplus nei prossimi anni:è, inoltre, al fianco di tutto coloro che hanno in programma un’esperienza di studio o di lavoro in Europa: sono in arrivo novità anche a