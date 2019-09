Primo giorno di università: guida pratica per orientarsi

I passi per non perdersi il primo giorno di università

Avere un orario chiaro: la prima cosa della quale dovete assicurarvi è quella di stilare un orario chiaro delle vostre lezioni ora dopo ora, giorno dopo giorno, in modo da sapere sempre dove dovete essere in quale momento della giornata.

all’interno della vita di una giovane matricola che si approccia per la prima volta al vasto mondo degli atenei. Tutti all’inizio si sono sentiti quantomenodal nuovo percorso che si sta intraprendendo. Ma per ridurre il senso di disorientamento noi di Skuola.net, sempre al fianco dei ragazzi in ogni fase della loro carriera scolastica, abbiamo, tascabile, che può aiutare a sentire meno il gap che c’è tra la vita da studente delle superiori a quella di studente dell’università.Molti studenti in tutta Italia hanno già iniziato le lezioni autunnali nella propria università, molti altri invece si stanno preparando a varcare quella soglia, ed è proprio a loro che è dedicata questa, affinché possano sentirsi meno fuori luogo durante le loro prime ore. Vediamo quindi alcuniper non perdersi all’interno degli atenei: