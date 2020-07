Classifica università matematica 2020: migliori università in Italia

Classifica università matematica 2020: lauree triennali

Trento: 100

Camerino: 98

Bologna: 96.5

Milano Bicocca: 93

Pavia: 92

Padova: 91.5

Modena e Reggio Emilia: 90

Parma: 90

Trieste: 90

Torino: 89.5

Classifica università matematica 2020: lauree triennali in atenei non statali

Classifica università matematica 2020: lauree biennali

Pavia: 98

Padova: 97.5

Perugia: 97.5

Trento: 97

Bologna: 95

Camerino: 94.5

Trieste: 94.5

Torino: 91

Modena e Reggio Emilia: 90

Milano: 89.5

Classifica università matematica 2020: lauree biennali in atenei non statali

Roma Biomedico: 91.5

Milano Cattolica: 80

Milano San Raffaele: 79.5

