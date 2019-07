Migliori università psicologia in Italia: classifica università 2019

Università psicologia Italia classifica: migliori università statali lauree triennali

Classifica università di psicologia in Italia: migliori atenei privati laurea triennale

Migliori atenei psicologia, laurea biennale università statali

Migliori università psicologia Italia: atenei privati laurea biennale

Anche quest’anno è stata pubblicata lanel settore psicologico e delle scienze e tecniche psicologiche.Tra i criteri per stilare la classifica, oltre a quelli che riguardano tutto ciò che concerne lo studio, la didattica e il grado di preparazione degli studenti, sono stati considerati anche quelli relativi all’occupabilità dei laureati presso le università statali e al grado di valutazione dei servizi dei frequentanti degli atenei come aule, biblioteche e postazioni informatiche.Guarda anche:Alsul podio degliitaliani 2019/20 per il corso di studi in psicologia c’è uncon un punteggio di 110,0 condiviso dall’e da. Al secondo posto l’Università di Padova con 102,5 seguita da quella di Milano Bicocca con 100,5.Sotto il punteggio del 100, al quarto posto, con 98,0 l’Università di Pavia, mentre in quinta e sesta posizione si trovano rispettivamente l’Università di Torino con 96,5 e l’Università di Trieste con 95,5.Poco al di sotto si incontra l’Università di Firenze con 94,5 e quella di Genova con 91,5.A chiudere la top ten, negli ultimi due posti degli atenei migliori in Italia, si trovano rispettivamente quello di Pisa con 88,5 e infine quello di Bergamo con 87,5.Per l’anno 2019/2020 la classifica Censis sugliper i corsi triennali della laurea psicologia vede l’ateneo di. In seconda posizione con 98,5 si attesta Roma Europea. Il podio si chiude con la terza posizione che vede la Cattolica di Milano con 94,5.La LUMSA di Roma conquista la quarta posizione con un punteggio pari a 93 seguita dalla Benincasa di Napoli con 87,0 e con l’ateneo di Aosta con 74,5. L’ultima posizione, con 66,0 è occupata dalla KORE di Enna.Il Censis ha stilato una lista anche per le, di durata biennale,. Al primo posto si conferma. Al secondo e terzo posto si attestano rispettivamente l’Università di Pavia con 94,0 e quella di Padova con 91,5.Sotto il punteggio 90 troviamo in quarta e quinta posizione l’Università di Parma con 88,0 e quella di Bologna con 87,0.Leggermente al di sotto di questo livello e pari merito al sesto posto con 86,5 ci sono l’ateneo di Bergamo e la Bicocca di Milano. L’Università di Chieti e Pescara conquista il settino posto con 86,0, seguita da un altro pari merito in ottava posizione con 85,5 tra l’ateneo di Messina e quello di Trieste.A chiudere la top ten incontriamo l’università di Perugia al nono posto con 81,0 e infine quella del Salento con 80,5.Le università private che erogano i corsi di laurea magistrale in ambito psicologico sono le medesime già viste per la triennale. La classifica è simile ma con delle differenze rispetto a quella già vista per le triennali.In questo caso, infatti, in cima alla listache supera di poco l’altra milanese San Raffaele che si piazza al secondo posto con 88,0. L’Europea di Roma conquista la terza posizione con 82,5 seguita dalla LUMSA d Roma che si conferma al quarto posto con 81,0, seguita dalla KORE di Enna con 78,0 al quinto posto.L’ultimo posto è occupato dalla Benincasa di Napoli che con 77,0 chiude la classifica.