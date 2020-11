Coronavirus, tampone fai da te: quando arriva e come funziona

Tampone fai da te: in arrivo in Veneto

Come funzionano i test fai dai te per il Covid-19?

Quando arriveranno in tutta Italia i tamponi fai da te?

La lotta al Covid-19, soprattutto in Italia, per questo scienziati, medici ed esperti stanno cercando di percorrere ogni strada. Un nuovo strumento che da poco si è aggiunto a questa lotta è: molto se ne è parlato, soprattutto nelle ultime ore. Ecco perché noi di Skuola.net vogliamo: cos’è? Come funziona? Quando arriva? Scopriamolo insieme., come annunciato dal Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia,di monitoraggio del virus che dovrebbero quindi essere più accessibili a tutti per snellire cosìe alle postazioni dove vengono effettuati tamponi molecolari o rapidi.Il, Ranieri Guerra, è stato ospite alla trasmissione a Otto e mezzo su La7 e in quell’occasione“simili ad un test di gravidanza, i primi kit in auto somministrazione monouso saranno in farmacia”. Ma quindi come funzioneranno? A spiegarlo, direttore dell’unità di Microbiologia e virologia di Treviso, che al Corriere.it ha dichiarato: “Si tratta di un tampone delle fosse nasali - spiega - da mettere poi nel contenitore del reagente. La sperimentazione avverrà in doppio: ogni test fai da te sarà validato da un tampone molecolare. Per ampliare la sperimentazione stiamo valutando di lavorare con molte delle microbiologie venete, quattro o cinque, per avere un numero elevato di test e più centri coinvolti. Parametri, questi, che aumentano notevolmente l’affidabilità della sperimentazione che, poi, sarà presentata all’Iss per la validazione”.Dunque, e proprio il Presidente della Regione, Zaia, ha affermato a Radio24: “Abbiamo seguito la realizzazione di questo tamponcino fai da te, grande come un cotton fioc, che poi ha un suo reagente, con la solita ‘saponetta’. Abbiamo già iniziato la prova in doppio con tampone molecolare sui pazienti. Dà già risultati incoraggianti, adesso si tratterà di fare la sperimentazione. I pazienti ci sono e abbiamo la massa critica per farla”, ha concluso. Quindi, ma ancoraMa per tutti quelli che proveranno questi nuovi dispositivi,A chi andranno comunicati i risultati del test? Bisognerà“Zero Covid Veneto” e, sperando che a breve questo metodo possa essere reperibile da tutti in tutta la Penisola.