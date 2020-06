Homecoming, cos'è e come si festeggia

Cos'è e come si festeggia l'Homecoming in America

blogger@skuola.net o clicca qui Questo articolo è stato scritto da Federico, studente e blogger. Se ti piace scrivere e vuoi far parte anche tu del nostro team di blogger, scrivi a

Ilsono senza dubbio due delle feste più caratteristiche della scuola americana, sono due balli e vengono organizzati rispettivamente verso le fine di Aprile e verso la fine di Ottobre. Sono uno studente che ha passato un anno in America come exchange student e, visto che purtroppo a causa del Coronavirus non sono potuto andare al Prom, vi racconterò come è grosso modo strutturato un Homecoming.L’Homecoming è un ballo organizzato verso la fine di ottobre per celebrare l'inizio dell'anno scolastico nella maggior parte delle scuole americane. E' un evento molto atteso dai teenagers americani. Le festività iniziano una settimana prima con lo “Spirit Week”: è la settimana che precede il ballo, che di solito si tiene di Sabato, in cui ogni giorno della settimana i ragazzi vengono vestiti in maschera con temi diversi. Durante la pausa pranzo, vengono spesso fatti diversi giochi e di solito i ragazzi con i travestimenti migliori vincono un premio.Il Ballo, come ho già detto, si tiene di Sabato. Nella mia scuola è stato organizzato nella palestra, però non sono sicuro se è stato un caso o si tratti della "location" più utilizzata. La festa è molto simile agli eventi che conosciamo noi per i ragazzi nei primi anni di liceo, tuttavia i ragazzi si vestono in maniera molto più elegante dato che l'Homecoming è visto come un momento speciale, che si organizza una volta all’anno. I ragazzi di solito sono in giacca e cravatta, mentre le ragazze con un vestito corto, che arriva di solito intorno alle ginocchia, visto che quello lungo viene di solito usato per il Prom.Il mio Homecoming è iniziato verso le 8 ed è finito alle 10. Dato che finisce abbastanza presto di solito i ragazzi organizzano feste a casa di amici per il dopo-festa.Federico Catani