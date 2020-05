Amazon Prime Day rimandato: nuova data (forse) a settembre

Coronavirus: il Prime Day di Amazon potrebbe essere rimandato

Amazon: in futuro ampia varietà di prodotti

L’da Covid-19 continua a cambiare profondamente le nostre abitudini e i nostri stili di vita. Pubblici e privati stanno pian piano rispondendo all’epidemia con cambiamenti di policy e nuove disposizioni. Pare che anche il colosso diabbia deciso di rimandare uno degli eventi più attesi dai fedeli clienti di Amazon iscritti al programma Prime, ilappunto.Al momento si tratta di sole indiscrezioni ma ecco tutto quello che si sa per il momento.Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal , da Amazon stanno per arrivare nuove direttive non solo per il Prime Day ma anche per il futuro dell’azienda. Il colosso di Jeff Bezos, infatti, sta studiandoper far ritornare l’azienda al business precedente alla pandemia. Dopo le restrizioni nelle spedizioni durante il periodo di quarantena, infatti, Amazon ha iniziato a dare priorità ai beni di prima necessità, facendo ritardare, dunque, la consegna di altri prodotti. E se tutti i clienti fedeli con l’abbonamento Prime stavano aspettando il Prime Day per acquistare prodotti a prezzi super scontati, dal medesimo Wall Street Journal arriva l’ipotesi che tale evento possa essere stato già. Le fonti non spiegano i motivi che avrebbero portato a scegliere settembre e non il secondo martedì di luglio ma pare che le voci siano arrivate da soggetti molto vicini al colosso. Sarà vero?Ildi Amazon potrebbe non essere celebrato tra il 15 e il 16 luglio ma a settembre. Si pensa che il colosso stia temporeggiando per far recuperare le possibilità di spesa dei clienti. L’azienda non ha ancora dato un riscontro alle rivelazioni sui giornali e si attende, dunque, un comunicato per conoscere il futuro dell’evento più atteso dai clienti. Altre indiscrezioni ci dicono che Amazon sta pensando dipresso i propri magazzini per accogliere e poi vendere alcuni prodotti che prima non erano presenti nel catalogo. Di cosa si tratta? Ancora tutto tace!