Francesco Gabbani: le 10 curiosità che non sapevi sul cantante

Tra apprezzamenti e critiche, Francesco Gabbani. Se volete saperne di più sull’autore di “Viceversa”, vi proponiamo le 10 curiosità meno conosciute su Francesco Gabbani.Guarda ancheGabbani in un’intervista ha dichiarato che è stato proprio dopo la scrittura del pezzo che si è convinto a tornare a Sanremo.“Viceversa” rappresenta infatti un singolo nato da un altro personale “modo di fare musica rispetto a Occidentali's Karma o a Amen", ritenuto probabilmente in grado di stupire le aspettative del pubblico del festival.Oltre ad essere un bravissimo cantante e autore, Gabbani ha un altro talento musicale. Il vincitore del festival infatti,: la batteria, la chitarra, il pianoforte e il basso.La vittoria di Sanremo per Gabbani risale al 2017 quando con la sua Occidentali's Karma ha conquistato il pubblico e la critica, superando Fiorella Mannoia con il 36% di voti, e vincendo l’ambito premio. A Sanremo 2020 ce l'ha quasi fatta, classificandosi secondo dopo Diodato.La compagna storica del cantante gli sta accanto da prima del successo: i due sono legati da 6 anni, ma della loro relazione si sa ben poco dato che entrambi tengono molto alla loro privacy. Le poche notizie che si conoscono riguardo alla sua dolce metà rivelano soltanto che si tratta di una tatuatrice. Un tatuaggio con un significato particolare? Una piccola scimmia tatuata sul braccio, simbolo del rapporto con il compagno.Gabbani possiede un cagnolino di nome Ettore. Nel 2016 comparve in un un tweet per pubblicizzare il singolo “In equilibrio”, dove il protagonista era proprio il suo cucciolo.Il video ufficiale di Occidentali’s Karma ha battuto nel 2017 il record di maggiori visualizzazioni in 24 ore su YouTube per una canzone italiana, contandone più di 4.353.802.Nel 2017 come da tradizione, il cantante ha avuto la possibilità di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest di Kiev. In quell'occasione, Gabbani si è classificato al sesto posto vincendo inoltre il premio della Sala Stampa.Il suo account Instagram conta più dieppure della sua vita privata si sa molto poco. Il cantante infatti usa il social principalmente per pubblicizzare le sue canzoni e pubblicare qualche scatto ogni tanto.Nel 2018 Gabbani ha riscosso un gran successo portando la sua musica in tutta Italia. Alla fine del tour però il cantante si è preso una pausa, e a fine anno ha lanciato due nuovi singoli, annunciando la sua partecipazione al festival.In un’intervista tre anni fa ha dichiarato che, per il balletto del 2017 con il suo alter ego (il ballerino Filippo Ranaldi) si è ispirato ai movimenti di Lucio Dalla in “Attenti al lupo”.