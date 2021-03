Netflix, Ginny e Georgia: consigliata o no? Ecco cosa ne pensiamo

Ginny e Georgia: la trama della serie

Ginny e Georgia: perchè vederla

Ginny e Georgia: cosa non torna

Fonte foto: Trailer NetflixSe siete alla ricerca di una serie leggera ma allo stesso tempo appassionante potreste aver trovato quello che fai per voi.è la nuova produzione Netflix disponibile online dal 24 febbraio. In questa recensione spoiler free troveretee i passaggi che invece hanno lasciato qualche punto interrogativo.Curiosi di scoprire di cosa parliamo?Dopo un'interminabile serie di traslochi dovuti alle relazioni finite male della madre, lei e i suoi due figli, dopo la misteriosa morte del loro ultimo patrigno. Georgia è una mamma single rimasta incinta da giovanissima, a 14 anni. Sul padre di Austin non sappiamo molto, mentre il padre di Georgia viaggia molto per lavoro ma è comunque presente nella vita di Ginny. La storia si basa principalmente sule sull’, reso più difficile del previsto a causa deiche Georgia si trascina di trasloco in trasloco. Nella serie non mancheranno gli intrecci amorosi, ma. Le relazioni saranno spesso complicate, e poco convenzionali, come del resto tutta la serie in sé.Con soli 10 episodi questa produzione Netflix vi trascinerà nella realtà di Ginny e Georgia, tutt’altro che semplice, ma. Dati gli argomenti trattati come ad esempio violenze, autolesionismo, bullismo, abbandoni e morti violente, ci si aspetterebbe una serie molto più pesante e impegnativa di quello che in realtà è. E poi a chi non piacciono le storie d’amore? Tutti i personaggi vengono inquadrati sul lato romantico: tra intrecci, ritrovamenti ele love story vi terranno incollati allo schermo. In tutta la serie c’è comunque un alone di mistero che riguarda vita di Georgia, piena di segreti e di violenza.lasciandovi comunque sulle spine.A non tornare sono probabilmente, che gli autori hanno forse scelto di affrontare in una possibile seconda stagione. Ad esempio le: nella serie non è stato mai affrontato l’argomento e Georgia non ha ancora mai parlato dell’uomo misterioso, ad eccezione di qualche riferimento, facendo forse intuire che si tratta di un soggetto pericoloso. Un altro momento poco convincente è l’e la loro perdita della verginità, poco verosimile e un po’ forzato. Una premessa a una storia d'amore complicata che poteva essere raccontata con maggiori sfaccettature e sensibilità.