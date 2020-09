Baby 3, a che ora esce e come vedere la serie in streaming

Baby 3: a che ora esce e come vederla in streaming

Baby 3: le anticipazioni

Primo episodio Baby 3×01: San Valentino

Secondo episodio Baby 3x02: 26 aprile 1915

Terzo episodio Baby 3x03: Esprimi un desiderio

Quarto episodio Baby 3x04: Niente più segreti

Quinto episodio Baby 3x05: 100 giorni

Sesto episodio Baby 3x06: Oltre l’acquario

Baby 3: la terza stagione è finalmente arrivata su Netflix. La produzione ha già confermato che la serie tv che si ispira allo scandalo delle "baby squillo" dei Parioli, quartiere bene di Roma, non avrà una quarta stagione. I registi Andrea De Sica, Letizia Lamartire e Antonio Le Fosse, hanno spiegato che nelle nuove puntate "gli adulti cercheranno di tornare a essere un punto di riferimento, mentre i ragazzi vorranno tornare a sognare".

Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla terza stagione!

Tutti gli episodi della nuova stagione della serie italiana sono disponibili dalle 9:00 del 16 settembre sulla piattaforma di streaming Netflix. Nella serata di martedì, inoltre, il colosso di Scotts Valley ha organizzato un watch party sul canale dello streaming. Non sei ancora iscritto sulla piattaforma? Netflix dà la possibilità di avere accesso su smartphone, tablet, Smart TV, laptop o dispositivi per lo streaming con due piani, senza costi aggiuntivi e nessun contratto.

Anche nella terza stagione niente sarà facile. La verità affiora e sconvolgerà gli animi di tutti i protagonisti e sarà proprio questo il momento in cui i ragazzi dovranno fare i conti con le loro azioni e prenderne coscienza. Secondo le anticipazioni trapelate in questi giorni l'amicizia tra Chiara e Ludovica sarà messa a dura prova. Anche i genitori avranno un ruolo importante: le dinamiche familiari subiranno dei cambiamenti. Ci sarà chi cercherà di aiutare i propri figli e chi tenterà ancora una volta di salvare le apparenze. Ecco tutti i titoli della terza e ultima stagione: