Temptation Island 2020, prima puntata: riassunto e replica su Witty Tv

Temptation island, come vederlo in streaming

Temptation Island 2020: cosa è successo durante la prima puntata

Sofia e Amadeo hanno lasciato il reality insieme

Nello si lascia sedurre dalla tentatrice

Alberto ha confessato di aver tradito Speranza

Anna non condivide i dati di vita di Gennaro

Nadia sembra non pensare più ad Antonio

Davide sempre più geloso gli Serena

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda ladella nuova edizione di. Il viaggio dei sentimenti nel resortha già imboccato vie particolari: la coppia formata da Sofia e Amedeo, infatti,. Ecco tutto quello che è successo durante la prima puntata.Se hai perso la prima puntata e vuoi vederla in streaming, puoi trovarla [url= a questo link su Witty Tv “Un vero viaggio consiste nell'avere nuovi occhi”. Ha aperto cosìla nuova edizione di. Dopo il successo dell’edizione estiva condotta dala produzione ha subito iniziato a registrare la nuova edizione con solo coppie di non famosi. Se hai perso la prima puntata , ecco un riassunto di quello che è successo.Capire se c’erano leQuesta la motivazione che aveva spinto Sofia e Amedeo a partecipare al programma. La relazione, infatti, va avanti dadurante i quali non sono mai andati a vivere insieme. Nei primi giorni di partecipazione al programmaha confessato ai compagni di aver tradito la ragazza in passato. Sofia ha prontamente chiesto ilma, contrariamente alle aspettative di tutti, ha chiesto al compagno di lasciare insieme il programma per cercare dilontano dalle telecamere.hanno una storia die la loro relazione è in bilico tra ile la. Il sogno di lui è di andare a convivere e già nelle prime ore di partecipazione al programma ha chiarito la sua strategia:. Il discorso però ha cominciato a perdere valenza quando si è avvicinato alla tentatrice Benedetta e ha iniziato a farle non pochi complimenti.La loro relazione va avanti dama per lui “è solo abitudine”. Appena arrivato nel villaggio dei fidanzati ha fatto unaai suoi compagni: ha rivelato un tradimento. Ha anche aggiunto: “Io da qua voglio uscire da solo. Abbiamo fatto tanti tentativi, ma forse il problema è che non sono proprio innamorato”.Anna e Gennaro stanno insieme da. Lui le ha anche chiesto il sposarlo ma senza risultati. Anna ha confidato che la massima ambizione del suo ragazzo "non può essere solo sposarsi e fare figli”. Ha continuato dicendo: “Dice di essere imprenditore, ma in realtà lavora per il padre, non ha mai fatto sacrifici”. Nel frattempo lui si è avvicinato sempre di più alla tentatrice Giulia, nella quale vede solo un’amica.La loro relazione va avanti da un. Durante i primi giorni la ragazzi si è avvicinata molto ai single con. Questo ha destato la gelosia del ragazzo.Stanno insieme da 2 anni e 8 mesi. Per lei “l’eccessiva gelosia di Davide” sta facendo vacillare il loro rapporto e nel villaggio delle fidanzate sta facendo la conoscenza di un ragazzo. Ciò che realmenteè la sfilata di Serena in costume di fronte ai tentatori.