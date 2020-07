Temptation island 2020 orario e canale: quando inizia e quando finisce

Temptation Island 2020 orario: quando va in onda

Temptation Island 2020: le anticipazioni

Fonte: Temptation Island via Fb, la trasmissione che racconta la storia e il destino dei sei coppie nelle, sta per tornare in prima serata su. A differenza degli scorsi anni, questa nuova edizione prevede la partecipazione die diinsieme. La prima puntata andrà in onda questa sera alle 21,20 ma leci rivelano che anche quest’estate staremo incollati al televisore.Ecco tutto quello che c’è da sapere prima di questa sera.La prima puntata diandrà in onda in prima seratasu, e dovrebbe finire alle 00:40 circa, prima dell'edizione notturna del telegiornale.L'edizione 2020 dovrebbe durare 4 puntate più una riepilogativa, non ancora del tutto confermata.E' possibile vedere Temptation Island 2020 in streaming sui siti dedicati, Mediaset Play e Witty Tv. Qui sarà possibile vedere anche clip e contenuti extra dedicati alle decisioni dei partner per arrivare al falò finale. Se questa prima edizione estiva (e ancora in emergenza sanitaria) coinvolgerà coppie vip e no, è quasi certo che in autunnotornerà con l’edizione di soli vip. Dopo le discussioni su Clizia Corvaglia e Paolo Ciavarro la redazione ha finalmente svelato l’identikit dei partecipanti. I vip?. Le vicende delle coppie non vip già a, però, stanno facendo parlando gli utenti della rete. Ma cosa è successo? Ecco le prime anticipazioni.Nelle ultime ore la redazione di Temptation Island 2020 ha pubblicato sui social ufficiali del programma deglidella puntata che andrà in onda oggi. In un video, compagna di Antonio, guarda sconvolta un filmato del fidanzato insieme alle amiche e afferma: “Gli viene presto la libidine a lui”. Antonella Elia la supporta esclamando: “Guarda!”, quasi a sottolineare un comportamento sospetto da parte di Andrea. Per chi si fosse perso il loro video di presentazione, lei ha 43 anni e lui 33. Antonio afferma di essere sicuro di due cose nella vita: la prima di, la seconda che gli “piacciono le donne”. Hanno deciso di vivere l’esperienza del reality perché lui ha fatto dei piccoli errori in passato e Annamaria lo ha puntualmente perdonato per. Allo stesso tempo, Antonio le vuole dimostrare di aver messo "la testa apposto". Che cosa succederà, dunque, questa sera e nelle prossime puntate? Intanto, ecco il filmato in questione.In un secondo video pubblicato sui social si può vedere, la compagna di, che non riesce a trattenere le lacrime. Stanno insieme da ben quattro anni e mezzo ma hanno vissuto non poche difficoltà e allontanamenti. Alessandro, infatti, ha dichiarato di essersi innamorato a prima vista sebbene lei si. Sofia, dal suo canto, spera che questa esperienza le possa essere utile per capire se è il loro rapporto può riconquistare. Ci riusciranno? Ecco il video in questione.