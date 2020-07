Quando finisce Temptation Island 2020? Date e orari ultima puntata

Temptation Island: quinta e sesta puntata martedì 28 e giovedì 30 luglio

Temptation Island, quando finisce e data ultima puntata

Conmedi per le quattro puntate già andate in onda,è il programma più seguito dell’estate in tv e online. A confermarlo sono i datie ildi luglio, ovvero gli ascolti su Internet attraverso le piattaforme di streaming di Mediaset. Ma quando finisce il reality? Ecco gli ultimi appuntamenti rimasti per scoprire il destino delle coppie rimaste nei villaggi diL'avventura delle coppie dista per concludersi. Dalle ultime anticipazioni che circolano in rete apprendiamo che la relazione trainizia a vacillare dopo uno sfogo di lei nel villaggio delle fidanzate. Se, invece, sono stati avvistati insieme dopo aver abbandonato separati il reality, la storia trasembra essere arrivare al capolinea dopo il bacio con una tentatrice. Molte sono le incognite anche tra una delle coppie più discusse, Anna e Andrea: resisteranno al terremoto Temptation Island? Ormai siamo agli sgoccioli e sapremo finalmente come andrà a finire. Questa settimana, infatti, la quinta e la sesta puntata andranno in onda praticamente di fila, martedì 28 e giovedì 30 luglio.Ma quando finisce Temptation Island e quante puntate sono rimaste? Questa settimana, come detto, è previsto un: la trasmissione, infatti, andrà in ondaalle ore 21,20 su Canale 5 con l’ultima puntata della versione estiva. È possibile vedere Temptation Island 2020 anche in streaming sui siti dedicati. Sui canali social e sulle piattaforme dedicate, inoltre, sono presenti clip e contenuti extra dedicati alle decisioni dei partner per arrivare al falò finale. Se questa edizione ancora in emergenza sanitaria ha coinvolto partecipanti sconosciuti e famosi, è certo che in autunno arriverà la versione totalmentedicon tutti volti noti.