Sanremo Giovani, abbassato a 30 anni il limite di età per partecipare

Festival di Sanremo, si farà ma a marzo

Sanremo Giovani, si dovrà passare prima da “AmaSanremo”

Lasi farà e andrà in onda. A confermarlo è, nominato per la seconda volta comedella kermesse musicale. Dopo l’e le conseguenti disposizioni governative, infatti, si temeva che il festival venisse annullato o riprogrammato per evitare ulteriori contagi.Tra le tante novità già annunciate, però, risalta l’abbassamento dell’età per la partecipazione al contest canoro giovanile,. Ecco tutto quello che si sa in merito.Ilnon si poteva annullare ma risentirà molto della pandemia vissuta. A fare da padrone di casa all’sarà ancora una volta, già investito dagli impegni per la conduzione del nuovo format “” e il successivo “”, oltre ai “” che riprenderà il ritmo dal 14 settembre. In un’intervista a “” ha dichiarato che condurre il Festival è un sogno per chiunque faccia il suo lavoro e che se “il primo “sì”- dato alla Rai per la prima conduzione - era quello del bambino a cui hai regalato la cosa più bella del mondo, il secondo è stato un “sì” di consapevolezza”. Dopo la 70esima edizione, infatti, ha ricevuto sui social messaggi e commenti positivi circa il successo del Festival perché “ultimo momento felice di unione, di aggregazione e di spensieratezza” prima del lockdown. I numeri, peraltro, non mentono mai: il Festival è stato seguito da una media dinelle cinque serate con un picco didurante la finale. Ci sarà anche? Sempre ai microfoni di “Tv sorrisi e canzoni” ha detto che lo dovrà “inseguire, imprevedibile com’è”, sebbene il direttore diabbia già annunciato la sua presenza “forse per auspicio”.Come già accennato, anche per il prossimo anno si prevede il circuito giovanile. I giovani talenti, però, saranno selezionati partendo proprio da un nuovo format,, che andrà in onda suogni giovedì in seconda serata dal. Secondo quanto comunicato negli ultimi giorni, infatti, in ogni puntata si esibiranno quattro artisti ma solo i primi due in classifica vinceranno la puntata e avranno l’accesso diretto a. Chi valuterà il loro talento? Una giuria composta da tre personaggi televisivi, dalla commissione musicale presieduta da Amadeus e dal televoto. Iparteciperanno dal 17 dicembre alle serate di Sanremo Giovani ma solo 8 potranno salire sul palco dell’Ariston. A differenza degli scorsi anni, infine, Sanremo Giovani subirà l’. “Del resto la maggioranza dei musicisti che si presentano ha meno di 30 anni”.