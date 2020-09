Temptation Island 2020 prima puntata 16 settembre: orari e anticipazioni

Temptation Island 2020: quando va in onda

Temptation Island 2020: le prime anticipazioni

Manca sempre meno alla prima puntata della nuova edizione di, il reality che mette al centro il destino di sei coppie non sposate chiuse nel famoso villaggio sardo. Dopo il successo dell’edizione estiva dicon coppie famose e non, a prendere il timone del format con coppie di soli non famosi saràEcco l’orario e le anticipazioni pervenute nelle ultime settimane.ritorna in prima serata. A differenza della scorsa edizione, la padrona di casa sarà la conduttricee le coppie coinvolte saranno solo di. Come sempre, le coppie, sistemate in gruppi separati (uomini da una parte, donne dall'altra), verranno tentate rispettivamente da donne e uomini single. Ricordiamo che la trasmissione sarà disponibile anche insui siti dedicati,. Qui sarà possibile vedere anche clip e contenuti extra dedicati alle decisioni dei partner per arrivare al falò finale. Perché non ci saranno coppie famose? La conduttrice ha spiegato il perché in un’intervista a: “Sono tornata un po’ al mio primo amore. I famosi sono più abituati, le persone comuni no. Ogni tanto c’è l’inaspettato, e a me piace di più. Temptation credo che sia terapeutico per tutti. In ognuna delle storie c’è qualcosa che riguarda la propria vita”.Questa nuova edizione inizia conperché, come si vedrà mercoledì, una coppia è scoppiata alcune ore dopo l’inizio del reality. Dal 9 settembre c’è stato dunque uno spostamento al 16 per dare il tempo agli autori di far arrivare una nuova coppia. Cosa è successo? La Marcuzzi ha raccontato così lodi Temptation Island: “Quello che avete letto è vero, una coppia è scoppiata all’inizio, perché la fidanzata ha scoperto del tradimento del suo fidanzato. Diciamo che è successo proprio appena era arrivata qui. Posso dire che è stata tosta, ci sono stati dei momenti difficili. Li ho vissuti come li vivrebbe chiunque, io in qualche modo sono la loro psicoterapeuta. Lei ha visto un video, ha visto il filmato che riguardava il fidanzato. Si tratta di un tradimento esplicito. Per tutti è stata una cosa spiazzante, molto complicata, soprattutto per lei. Quando l’ha visto ed ha capito è stata una vera botta, ma non posso dirvi molto altro”.