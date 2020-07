Disney Plus: Film e Serie Tv, le novità di agosto 2020

I film e le serie tv in arrivo su Disney+ ad agosto 2020

Howard: la vita, le parole: documentario sulla storia mai raccontata di Howard Ashman, paroliere dei grandi classici Disney+ come Aladdin, La Bella e la Bestia, La Sirenetta. Il documentario contiene materiali inediti: filmati e fotografie personali, interviste con gli amici e la famiglia di Howard.

Alex & Co.: in arrivo le nuove avventure della band più seguita dagli adolescenti. Dopo la vittoria di The Talent, le divergenze con la manager e la rottura tra con Nicole, Alex conquisterà il cuore della nuova compagna di classa, Clio?

The Greatest Showman: con Zac Efron e Zendaya, è un un musical originale ispirato alla vita di P.T. Barnum, visionario che creò con fervida immaginazione il “Più Grande Spettacolo del Mondo”.

Magic Camp: da leggenda proveniente da una scuola di magia, Andy Duckerman, si ritrova a 35 anni con una frustrante e triste carriera da illusionista professionista. La sua vita, però, inizia a cambiare quando ritorna nel suo istituto come istruttore.

Phineas e Ferb Il Film: Candace contro l’universo: dopo la serie, arriva il film ambientato in un viaggio attraverso la galassia con l’obiettivo di saltare Candace, che è stata rapita dagli alieni.

Siamo ormai nel vivo dell’e quasi tutti gli studenti sono in vacanza. Tra una mattinata in spiaggia e un aperitivo pomeridiano con gli amici non mancherà sicuramente l’occasione per mettersi comodi in casa e riaprire le piattaforme di, tanto desiderate durante il periodo di studio.è la nuova piattaforma di casa Disney, ha meno di un anno di vita, ma il suo catalogo è in continua crescita ed espansione.Ecco le nuove uscite previste nel corso del mese diDopo il successo di, la piattaforma di streaming Disney+ è ritornata ad aggiornare il palinsesto nell’ormai ricco e interessante catalogo. L’attenzione nell’aggiornamento della grande raccolta di film e serie tv si fa più concreta dal momento che in molti hanno dovuto rinunciare ai tanto attesi e desiderati viaggi estivi a causa dell’. Curioso di conoscere le nuove uscita della piattaforma di streaming? Vediamoli insieme!