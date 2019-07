Uan di Bim Bum Bam é tornato per la nuova stagione di Stranger Things

Stranger Things e Uan: anche Uan nei laboratori di Hawkins

Ma chi è il pupazzo Uan di Bim Bum Bam?

Qual modo migliore di rivedere proprio in una serie tv ambientata negli anni ottanta uno dei protagonisti dei teleschermi di quegli anni? E' proprio ciò che Netflix ha fatto: la piattaforma streaming di film e serie ha infatti ideato uno spot in cui lo stesso Uan, idolo della televisione anni '80 per ragazzi e protagonista della trasmissione Bim Bum Bam, scrive una lettera di saluti ai suoi “”, dicendo di voler passare l'estate in un posto a suo dire "strano" chiamato Indiana, a Hawkins, a casa di una sua amica che conosciamo molto bene:. Nella sua valigia si nota che non possono assolutamente mancare. Proprio oggi arriva su Netflix la terza stagione di Stranger Things, il nuovo capitolo della saga ambientata negli '80. Stavolta i nostri protagonisti dovranno affrontare una nuova creatura uscita dal. Riguardo al cast, nessun addio, ma probabilmente ci saranno dei nuovi arrivi...A pochissimo tempo di distanza l'uno dall'altro, Netfix pubblica sui propri profili social un secondo video, in cui Uan dimostra i propri poteri soprannaturali - come se la sua persona non fosse già un qualcosa che si avvicina parecchio al mood Stranger Things - distruggendo una lattina di Coca-Cola, ritrovandosi trasformato ormai in cavia come la stessa Undici.Uan è unche ha il suo esordio in televisione su Italia uno nella serie per bambini “” il. Con il suo aspetto simile a quello di un cane, Uan rappresentava l'esempio di bambino bischero, che non rispettava le regole che gli venivano imposte; proprio per questo motivo ha rappresentato gran parte dei giovanissimi del: la serie ha avuto fine nel 1999. Per celebrare l'uscita died il ritorno dell'amato pupazzo, le reti- dove lo storico programma andava in onda - hanno organizzato una maratona dei programmi degli anni '80 per l'intera giornata di mercoledì 3 luglio.