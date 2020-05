Stranger things 4: le anticipazioni e quando inizia

Stranger Things 4: Steve Harrington parla della serie

Fonte foto: FacebookMoltissime sonoa causa della pandemia di Coronavirus che ha colpito praticamente tutto il mondo. Tra le serie che hanno dovuto sospendere la loro produzione è presente anche, uno dei cavalli di battaglia del colosso dello streaming,La serie, nel, ha dovuto abbandonare, almeno per i po’, i set cinematografici. Tuttavia una recente intervista di une news direttamente dal set.A parlare di Stranger Things 4 è stato niente meno che, l’attore che interpreta il belloccio impavido ma impacciato. Joe infatti sta rilasciando numerose interviste in questi giorni per la promozione di un altro suo lavoro, stiamo parlando del film, cone diretto, Shawn Levy. Durante una delle ultime interviste per la rivista, affiliata al sito Gamesradar.com , Joe ha anticipato qualche, rivelando che: “Oh ragazzi, è fantastico, i fratelli Duffer (gli ideatori della serie) ci sono riusciti di nuovo - commenta in tono scherzoso, e continua - Penso che quest’anno, e so di dirlo ogni singolo anno, ma questa stagione sarà decisamente molto più spaventosa della precedente, soprattutto perché la terza è stata molto dark.”Il nostro Joe, dopo aver rivelato che la serie avrà quindi una derivadelle stagioni precedenti, ha dichiarato un’altra cosa che sicuramente: nella quarta stagione. A dichiararlo è sempre l’attore, che aggiunge anche: “So che quel costume è servito al suo scopo e sono grato di poterlo riporre - ammette ridendo - Mi state chiedendo se ce l’ho a casa magari per poterlo indossare a Halloween? Sfortunatamente no. Non credo che la produzione me lo lascerebbe avere. Magari un giorno, chissà!”. Quindi nella quarta stagioneLe riprese di Stranger Things 4 erano schedulate proprio nei mesi, e quindi si sono interrotte dopo qualche settimana dal loro inizio. Questo fa presagire che la data di uscita della serie, pensata realisticamente per il, potrebbe spostarsi più avanti,. Tuttavia ancora non esistono comunicati ufficiali in merito, quindi non ci resta che attendere ulteriori notizie.