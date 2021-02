Skaut, in arrivo la serie Tv dei The Cerebros

Skaut, la nuova serie dei The CereBros

Il team che darà vita alla serie Skaut

Dopo il successo raggiunto sui social grazie a “Covmorra - Gomorra ai tempi del coronaVirus”, “Covid Jouer” e “Papà voglio tornare a casa”, i creatorssono pronti a mettersi di nuovo in gioco realizzando la loro prima serie Tv dal titolo "Skaut".li accompagnerà come media partner in questa nuova avventura, seguendo passo passo la serie dalla sua realizzazione fino alla distribuzione.Guarda anche:Dopo l’esordio sul web nel 2017, l’apice del successo per i TheCerebros arriva proprio nel 2020, anno difficile e per certi versi indimenticabile, di cui però i The CereBros hanno saputo riprendere tematiche attuali, rappresentandole con leggerezza e ironia. La, sostenuta dalla società di produzionee la, sbarcheràe si concentrerà su tematiche sociali e anche personali importanti nella società odierna:A dare vita alla storia ci sarà un gruppo di giovani, provenienti dalla periferia che, con poche possibilità e punti di riferimento, trovano nei social l’unico appiglio per non sprofondare nei problemi quotidiani. Ma un’esperienza, apparentemente futile, cambierà inaspettatamente loro la vita:rappresenterà infatti una vera e propria svolta (da qui il titolo ironico dato alla serie)., non teme di affrontare argomenti impegnati: il segno distintivo dei The CereBros che li ha consacrati al successo."Skaut" è scritta dacon l’aiuto creativo die di. Al team si aggiungono anche nomi importanti nel settore cinematografico come quelli di, produttrice e scrittrice cinematografica, e, autore di molti cortometraggi di successo.che sui nostri canali daremo notizia eGuarda il video con