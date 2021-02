The Last of Us sarà una serie Tv: Bella Ramsey e Pedro Pascal i protagonisti. Quando esce e anticipazioni

La serie tv su The Last of Us: chi saranno i protagonisti?

Il famosissimo videogames, con all'attivo due capitoli, e considerato quasi unanimemente, sta per sbarcare anche in tv. Come? Ebbene, HBO sta producendoincentrata proprio sulle vicende che molti giocatori hanno vissuto in questi anni. Scopriamone di più.È stato da poco rilasciata la prima succosa indiscrezione, riportata dalla rivista statunitense Deadline , per quanto riguarda il cast principale della serie tv su The Last of Us, che ha procurato non pochi colpi di scena.Infatti i due attori protagonisti sono volti noti di questi ultimi anni: Joel, il protagonista, sarà interpretato da, attore che abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare grazie alla serie tv di Disney+ The Mandalorian, che fa parte dell'Universo di Star Wars. Mentre nel ruolo di Ellie, la protagonista femminile, troveremo la giovane, nota al grande pubblico grazie alla sua partecipazione ne Il Trono di Spade dove ha interpretato la coraggiosissima Lyanna Mormont.La serie tv ricalcherà la trama del videogioco omonimo, dunque vedremo Joel e la giovane Ellie far fronte a una situazione molto spiacevole, dove la Terrache si scatena a iniziare dagli Stati Uniti, trasformando gli esseri umani in creature aggressive simili a. Quindi la storia, di stampo survival, dovrebbe essere arricchita anche dalla presenza di altri, come Tess, una vendicatrice nel mercato nero, amica e collega di Joel, Marlene, il capo delle Luci che affida Ellie a Joel e Tess, per portarla fuori dalla zona di quarantena e Bill, una vecchia conoscenza di Joel e Tess che vive in una piccola cittadina a nord di Boston.La serie tv su The Last of Us è ancora in fase di, quindi la data di uscita è ancora incerta, soprattutto a causa della pandemia. Quindi è presumibile che non avremo la prima stagione di questa nuova serie prima degli, se non addirittura a. Tuttavia è altresì probabile che potremo sperare per un trailer o almeno un pilot di The Last of Us per l'estate 2021, in modo da poter iniziare a sbirciare all'interno di questo nuovo prodotto HBO.