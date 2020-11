Le serie Tv consigliate a novembre 2020: quali vedere

Le serie tv in uscita a novembre da vedere su Netflix

Amazon Prime Video: le serie tv da vedere in uscita a novembre

Disney+: tutte le serie da vedere a novembre

Con il timore di un nuovo lockdown ci stiamo addentrando nel mese di novembre,. E quindi, in queste condizioni così particolari,Ecco dunque le serie imperdibili di novembre sulle varie piattaforme di streaming e non solo.Per quanto riguarda le serie tv del colosso dello streaming, Netflix, questo novembre: Love & Anarchy e Record of Youth. La primauna consulente proiettata sulla sua carriera e madre sposata di due figli. Quando riceve il compito di modernizzare una vecchia casa editrice, Sofie fa la conoscenza di Max, giovane tecnico informatico.serie divertente e avvincente, è senza dubbioInvece, che stanno imparando a conoscere se stessi per trovareI problemi causati dalla popolarità e dalla classe sociale di provenienza però sono molti. Infatti,che sono due attori e una truccatrice,all’interno di un mondo che dà importanza solo alla loro posizione sociale.Su Amazon Prime Video invece, serie televisiva di avventura creata da Lee David Zlotoff e incentrata sull'omonimo personaggio, Angus MacGyver. Un vero e proprio cult della televisione. Un altro prodotto noto, ma che aggiunge stagioni su Amazon Prime Video, che ha già disponibili. La serie narra le vicende personaliin luoghi differenti degli Stati Uniti, le cui vite si intrecciano in seguito a imprevedibili circostanze.Invece sulla piattaforma di Disney. La serie narra le avventure di due fratelli, Riccardo e Giulia, che si trasferirono nella piccola città di provincia di Castelcorvo a causa del lavoro dei loro genitori. Riccardo e Giulia incontrano Matteo e Betta nella loro nuova città e stringono subito amicizia. Il quartetto si ritroverà quindi, a partire dalle incomprensioni con gli adulti fino ad arrivare ai primi problemi di cuore.